Chcesz zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w dniu 9 czerwca nie będzie cię w okolicy miejsca zameldowania? Dowiedz się jak możesz zagłosować w dowolnej komisji wyborczej i jakich formalności należy dopełnić.

W niedzielę 9 czerwca Polacy znów ruszą do urn. Tym razem wybierać będziemy eurodeputowanych, lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21.



Polska w nowej pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie miała 53 reprezentantów. W 2019 r. frekwencja wyniosła 45.68 proc. Tym razem można liczyć na poprawienie tego wyniku. Eurowybory odbywają się jednak w czerwcu, kiedy spora część z nas wyjeżdża już na dłuższe urlopy bądź zażywa weekendowego odpoczynku, przykładowo nad morzem lub w górach. Mamy jednak możliwość, by zagłosować poza miejscem zameldowania.

Zmiana miejsca głosowania. Dwie opcje

Zaświadczenie o prawie do głosowania możemy uzyskać w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Możemy wtedy oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju bądź poza jego granicami. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. Musimy mieć przy sobie jedynie ważny dowód osobisty bądź paszport.



Drugą opcją jest zmiana jednorazowego miejsca głosowania. Jeśli wiemy, że w dniu wyborów będziemy przebywać w konkretnym miejscu, które nie jest bliskie naszemu adresowi zameldowania, możemy dopisać się tam do listy wyborców. Wniosek można złożyć elektronicznie (logowanie profilem zaufanym na gov.pl lub aplikacja mObywatel) albo w urzędzie gminy bądź miasta (tam gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów). Ta opcja też jest bezpłatna.

Do kiedy można zmienić miejsce głosowania?

Najpóźniej trzy dni przed wyborami. Oznacza to, że w przypadku tegorocznych wyborów do europarlamentu czas mamy do 6 czerwca.