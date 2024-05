W połowie roku powinien być gotowy projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym - zapowiedział w Białymstoku minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Podkreślił, że zmiany w ustawie dotyczą też budowy akademików i mieszkań komunalnych dla absolwentów uczelni.

Szef MNiSW Dariusz Wieczorek wziął udział na Politechnice Białostockiej w spotkaniu z rektorami podlaskich uczelni na temat zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. W spotkaniu wzięli też udział samorządowcy i przedstawiciele rządu.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym za pół roku

Wieczorek na konferencji prasowej mówił, że takie spotkania odbywają się w każdym województwie i obecnie ministerstwo jest na ich półmetku. Nazwał je "prekonsultacjami". Zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym ma być gotowy w połowie roku, wtedy też ruszy ścieżka legislacyjna. Ocenił, że jeśli prace będą szły sprawnie, będzie konsensus większości sejmowej - to "sukcesem będzie uchwalenie jej do końca roku".

Wieczorek o ewolucji na uczelniach

Wieczorek mówił, że obecnie jest ok. 700-750 poprawek do ustawy o szkolnictwie wyższym. W jego ocenie pokazuje to, jak ustawa w pewnych obszarach wprowadziła komplikacje, które trzeba naprawić. "Ale też uspokajam środowisko akademickie - to będzie ewolucja, czyli to nie będzie rewolucja, a więc nie ma co się obawiać na uczelniach, że nagle rewolucyjnie będziemy coś tam na siłę chcieli zmieniać. To musi być ewolucja, bo uczelnie już dosyć dużo tych rewolucji w ostatnim czasie przeszły, więc teraz muszą spokojnie kształcić studentów" - powiedział.

Wieczorek o jakości kształcenia

Wśród proponowanych zmian wymieniał "stawianie na jakość kształcenia, a nie liczbę uczelni". "Ta jakość nauczania dzisiaj to będzie absolutnie kluczowa sprawa. Musimy skończyć z tą patologią, z którą mamy dzisiaj do czynienia - z uczelniami, które produkują nie fachowców, nie osoby, które są wykształcone, które będą sobie świetnie radziły w pracy w przemyśle, szpitalach, szkołach; a dzisiaj to produkcja dyplomów" - zaznaczył Wieczorek.

Wieczorek o współpracy uczelni publicznych i niepublicznych

Mówił, że w spotkaniach biorą udział uczelnie publiczne i niepubliczne, bo - jak podkreślił - ministerstwo chce zachęcać je do współpracy, wykorzystywania swoich baz i swojego potencjału. "Jeżeli budowane jest jakieś laboratorium, sala wykładowa, to nie ma sensu, żeby każda uczelnia budowała sobie to samo, jeśli można wykorzystać ten potencjał przez inną uczelnię, trzeba sobie w tym zakresie pomagać" - dodał.

Wieczorek o budowie akademików i mieszkań dla absolwentów

Podczas spotkania minister przedstawił program remontów i budowy akademików, który jest wdrażany przez ministerstwo. "Dzisiaj, żeby można było na polskich uczelniach studiować, studenci muszą mieć możliwość studiowania w godnych warunkach" - mówił minister nauki.

Zwrócił też uwagę na projekt, dotyczący budowy mieszkań komunalnych dla absolwentów uczelni. Ocenił, że jest to świetny pomysł.

Program "Mieszkanie dla absolwenta" jest realizowany w Białymstoku od września 2023 r. Jego główny cel to wsparcie najlepszych studentów, absolwentów, w pozyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania. Chodzi o to, aby osoby te zostały w mieście, nie migrowały do innych regionów, pracowały na rzecz gospodarki miasta. Do programu zakwalifikowano dotąd 120 osób - wszystkie, które złożyły wnioski. Będą im przedzielone mieszkania, które będą wynajmować od gminy na preferencyjnych warunkach. Mieszkania są w trakcie budowy, mają być gotowe latem 2024 r.

Minister wymienił, że wśród innych tematów na spotkaniu była ocena uczelni, kwestie czasopism, nakładów na badania czy podwyżek dla zatrudnionych na uczelniach.

Wieczorek o łączeniu uczelni

Pytany o zapowiedź łączenia uczelni Wieczorek mówił, że w obecnej ustawie jest możliwość federalizacji szkół wyższych. "Biorąc pod uwagę demografię, sytuację, z jaką mamy do czynienia, jeżeli chodzi o wojnę, jeżeli chodzi o priorytety w budżecie państwa, jeżeli chodzi o wydatki - to dzisiaj po prostu trzeba myśleć o łączeniu uczelni i tworzeniu większych organizmów uczelnianych, z większym potencjałem, po to, żeby te uczelnie mogły się rozwijać" - powiedział. Dodał, że łączenie uczelni ma być zachętą, a nie przymusem.

Szef MNiSW spotkał się też ze studentami Politechniki Białostockiej, którzy konstruują wyścigowego bolida, na wyścigi Formula Student. Zespół Cerber, na najnowszego, dziewiątego bolida, otrzymał dofinansowanie z resortu nauki.