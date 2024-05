O godzinie 11.00 zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z serii egzaminów, do których obowiązkowo przystępują uczniowie. O godzinie 13.00 CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, które kilka minut później znajdziecie także w niniejszym materiale. Zaraz po publikacji arkuszy przez CKE, do zadań zasiądą współpracujący z nami eksperci z „Polski Gryzie”. Propozycje odpowiedzi również znajdziecie w tym tekście.