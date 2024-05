Dziś o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Planowane jest przesłuchanie Mikołaja Pawlaka, b. dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Komisja śledcza ds. Pegasusa - Fundusz Sprawiedliwości

Przesłuchiwany w komisję w ubiegły poniedziałek prokurator Jakub Tietz, który był delegowany do resortu sprawiedliwości i odpowiedzialny za koordynację dotacji przekazywanych z Fundusz Sprawiedliwości, zeznał, że jednym z dysponentów FS był Mikołaj Pawlak i to on posiada wiedzę, w jaki sposób środki były opiniowane i przez kogo.

Komisja śledcza ds. Pegasusa - transmisja

Link do transmisji pojawi się przed godziną 10.00.