Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jeszcze w czwartek spotka się z rolnikami ze Związku Rolniczego Orka, którzy nie chcą opuścić Sejmu dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. Hołownia poinformował, że jutro na spotkanie tych rolników zaprosił minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Negocjacje marszałka Sejmu ze strajkującymi rolnikami

Marszałek Sejmu powiedział, że jeszcze w czwartek spotka się z rolnikami ze Związku Rolniczego Orka, którzy strajkują w Sejmie. Poinformował, że zaprosi delegację do swojego gabinetu przed głosowaniami, a jeśli to się nie uda, to po głosowaniach. Jak dodał, zobaczy, czy jest w stanie w jakiś sposób pomóc tej grupie.

Do Sejmu rolnicy weszli na przepustki Konfederacji i PiS. Hołownia mówił, że prosił posłów PiS i Konfederacji, aby przekonali rolników z grupy Orka, że pozostawanie w Sejmie na noc, czy stosowanie protestów okupacyjnych nie powinno mieć miejsca w czasach, kiedy bezpieczeństwo nie tylko tego budynku, ale też Polski powinno być naszym priorytetem.

"Poprosiłem ministra rolnictwa, aby spotkał się z nimi. Z tego, co wiem minister Czesław Siekierski zaprosił ich na jutro do ministerstwa rolnictwa" - powiedział marszałek.

Okupacja Sejmu przez grupę rolników i żądanie spotkania z premierem

Grupa rolników ze Związku Rolniczego Orka rozpoczęła w czwartek po południu okupację Sejmu. Żądają spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Chcą rozmawiać o "Zielonym Ładzie".(PAP)

