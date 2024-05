Po postanowieniu TK politycy PiS nie mają prawa stawiać się przed komisją śledczą ds. Pegasusa; to, że komuś się nie podoba Trybunał, nie oznacza, że on nie jest legalnym TK i że jego decyzje nie są obowiązujące - powiedział w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W czwartek szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) przekazała, że grupa posłów złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który wskazuje, że "uchwała powołująca komisję śledczą jest niekonstytucyjna". Dodała, że w środę zostało wydane postanowienie TK, które zobowiązuje komisję do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności do czasu rozpatrzenia przez Trybunał wniosku w tej sprawie.

Sroka zapewniła jednocześnie, że komisja "będzie pracowała i wyjaśni do samego końca aferę, z którą mieliśmy do czynienia".

Kaczyński pytany w czwartek przez dziennikarzy w Sejmie, czy po tym zabezpieczeniu TK politycy PiS będą stawiać się przed komisją. "Ja już zeznawałem, ale jako prawnik muszę odpowiedzieć, że oczywiście nie mamy prawa w tym uczestniczyć" - odpowiedział Kaczyński.

Jak mówił, "to, że komuś się nie podoba Trybunał nie oznacza, że on nie jest legalnym Trybunałem i że jego decyzje nie są obowiązujące".

Dopytywany, czy politycy PiS nie będą się stawiać przed komisją, Kaczyński odparł, że "jako prawnik w żadnym razie by się nie zdecydował na takie zeznania po takim zabezpieczeniu".

Sejm w styczniu 2024 r. powołał komisję śledczą ds. czynności operacyjno-rozpoznawczych z użyciem Pegasusa. Zakres prac komisji obejmuje okres od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Bada ona legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.(PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ itm/