Kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa będą mogli być sędziowie powołani po 2018 r. przez tzw. neo-KRS - zakłada jedna z poprawek, którą w środę podczas debaty w Senacie nad nowelą o KRS przedstawił senator Marek Borowski (KO).

Debata nad nowelizacją wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Senat obraduje w środę nad rządową nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zakłada, że 15 sędziów-członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak jest po zmianie przepisów z grudnia 2017 r. - przez Sejm. Po wyborze nowych członków KRS obecni sędziowie-członkowie mieliby stracić mandaty.

Zmiany w prawie wyborczym KRS oraz kontrowersje wokół neo-sędziów

Zgodnie z nowelizacją, prawo do kandydowania na członka KRS nie będzie przysługiwać sędziom, którzy nimi zostali po zmianie przepisów dotyczących KRS w 2017 r. (tzw. neo-sędziom). Do tego przepisu poprawkę zgłosili senatorowie KO: Marek Borowski i Krzysztof Kwiatkowski, a także senator Lewicy Marcin Karpiński, którzy powołali się w tej sprawie na ogłoszoną w środę opinię Komisji Weneckiej, która pozytywnie oceniła kierunek zmian w nowelizacji o Krajowej Radzie Sądownictwa.

"Poprawka skreśla ustęp drugi artykułu drugiego (nowelizacji o KRS-PAP), który ogranicza prawo wybieralności" - powiedział Borowski.

Spór o uczestnictwo neo-sędziów w kształtowaniu odnowionej KRS

Kwestia wyeliminowania biernego prawa wyborczego wobec tych sędziów, którzy zostali powołani po zmianach dotyczących KRS z grudnia 2017 r., jest - jak ocenił szef MS Adam Bodnar, który potwierdził w poniedziałek w TVN24, że w sprawie noweli toczą się jego rozmowy z Kancelarią Prezydenta - "najważniejszym punktem sporu" z prezydentem Andrzej Dudą.

"Kwestia jest taka, czy jeśli ktoś dostał nominację od neo-KRS i ma ten status - mówiąc popularnie - neo-sędziego, to czy on powinien uczestniczyć w powstawaniu tej odnowionej KRS. Prezydent mówi, że nie można różnicować w żaden sposób sędziów. Ja w projekcie mówię, że jeśli mamy odnowić ten organ, to musimy na czymś się oprzeć" - powiedział Bodnar. Wskazał też, że prace w Senacie nad nowelizacją ustawy o KRS to jest "ostatni etap, kiedy można jeszcze coś z panem prezydentem skonsultować i nie narazić się na ryzyko weta, bo Senat mógłby się nad tym (ewentualnymi poprawkami do ustawy - PAP) zastanowić".

Prezydent Duda krytykuje propozycje zmian i podkreśla równy status sędziów

Prezydent Andrzej Duda w ostatnich tygodniach krytycznie oceniał zaproponowane przez MS zmiany przepisów. Zapowiedział też, że ustawa o KRS nie zyska jego akceptacji m.in. dlatego, że różnicuje tzw. starych sędziów od tych z rekomendacji obecnej KRS. "Sędziowie otrzymali nominację od prezydenta RP, złożyli ślubowania i wszyscy mają równy status" - stwierdził w "DGP" Duda. Dodał też, że może dyskutować o zmianach w prawie, pod warunkiem, że rząd, w szczególności minister sprawiedliwości, będą przestrzegać prawa. (PAP)

