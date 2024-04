Były wiceprezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotr K. został dziś skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata za seksualne wykorzystanie małoletniego. Wyrok jest nieprawomocny. Piotr K. w chwili popełnienia czynu nie pełnił już funkcji w Urzędzie Miasta w Gdańsku.

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku został odczytany wyrok w sprawie byłego wiceprezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra K. Prokuratura oskarżyła go o seksualne wykorzystanie małoletniego.

Wyrok i zakazy

Sędzia Janusz Sternalski stwierdził, że sąd uznał winę oskarżonego i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Sąd orzekł też środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu oraz działalności związanej z edukacją, wychowaniem, opieką i leczeniem małoletnich na okres pięciu lat. Piotr K. nie może też zbliżać się na odległość nie mniejszą niż 100 metrów i kontaktować się z pokrzywdzonym przez pięć lat.

Były wiceprezydent Gdańska ma też pokrzywdzonemu zapłacić 5 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia.

Molestowanie seksualne

Jak podał sąd, Piotr K. został oskarżony o to, że poprzez nadużycie zaufania doprowadził małoletniego (...) do podania się innej czynności seksualnej polegającej na tym, że nakazał pokrzywdzonemu usiąść na kolanach, gładził jego udo, pocałował pokrzywdzonego w rękę oraz klepał go po plecach, tj. o czyn z art. 199 par. 3 kodeksu karnego.

Utajnione uzasadnienie wyroku

Tylko wyrok był jawny. Uzasadnienie orzeczenia zostało odczytane za zamkniętymi drzwiami.

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem skierowanym przez zastępcę prezydenta miasta Gdańska. Zawiadomienie do prokuratury wpłynęło 19 lipca 2021 r., a zostało zarejestrowane w prokuraturze dzień później. Śledztwo w tej sprawie wszczęto 2 sierpnia 2021 r. Prowadziła je Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa.