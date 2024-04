Arleta Zalewska z "Faktów" TVN ustaliła nieoficjalnie, kto będzie reprezentował Trzecią Drogę oraz Lewicę w Parlamencie Europejskim. Przypomnijmy, że termin rejestracji kandydatów minie 2 maja, a wybory odbędą się 9 czerwca.

Dzisiaj oficjalne listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego zatwierdziła Platforma Obywatelska. Wśród zgłoszonych znaleźli się ministrowie - Borys Budka, Marcin Kierwiński i Bartłomiej Sienkiewicz. Wszystko wskazuje na to, że do ich grona dołączą kolejni - tym razem z Trzeciej Drogi i Lewicy.

Kandydaci Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego

Nieoficjalnie pierwsze miejsce na listach Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego zajmują:

Warszawa i okoliczne powiaty - Michał Kobosko

woj. śląskie - Mirosław Suchoń

Dolny Śląsk i woj. opolskie - Róża Thun,

woj. wielkopolskie - Krzysztof Hetman (minister rozwoju i technologii)

woj. świętokrzyskie i małopolskie - Adam Jarubas.

Kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego

Natomiast zgodnie z ustaleniami Arlety Zalewskiej z TVN24, "jedynki" Lewicy przedstawiają się następująco:

Warszawa i okoliczne powiaty - Robert Biedroń,

woj. śląskie - Maciej Konieczny,

woj. dolnośląskie i polskie - Krzysztof Śmiszek (wiceminister sprawiedliwości)

woj. zachodniopomorskie i lubuskie - Włodzimierz Cimoszewicz,

woj. wielkopolskie - Joanna Scheuring-Wielgus (wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego),

woj. łódzkie - Marek Belka,

woj. świętokrzyskie i małopolskie - Andrzej Szejna (wiceminister spraw zagranicznych).

9 czerwca w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbywają się co pięć lat, a ostatnie odbyły się w maju 2019 roku.