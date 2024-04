Polityk należącej do Konfederacji partii Nowa Nadzieja Patryk Marjan został wybrany w niedzielę na nowego prezydenta Bełchatowa. W II turze wyborów zdobył 62,89 proc. głosów, pokonując Mariolę Czechowską, która rządziła miastem od 2014 roku. "Wygrana zaledwie 32-letniego Patryka jest największym w historii sukcesem wyborczym środowiska wolnościowego w Polsce, a także drogowskazem i lekcją dla nas, w jakim kierunku powinniśmy iść!" - napisał w mediach społecznościowych poseł Sławomir Mentzen.

Patryk Marjan wygrywa wybory na prezydenta Bełchatowa

Według danych opublikowanych przez PKW, w drugiej turze wyborów Patryka Marjana (KWW Bełchatowianie) poparło 10 755 wyborców, czyli 62,89 proc. głosujących. Startująca z własnego komitetu Czechowska uzyskała 6345 głosów, co stanowi 37,11 proc. poparcia.

Frekwencja wyniosła 41,15 proc. Uprawnionych do głosowania było 42 tys. 233 osoby.

Kariera polityczna i wyborcze sukcesy Marjana

32-letni Marjan jest absolwentem AGH Kraków, inżynierem górnictwa oraz magistrem zarządzania. O fotel prezydenta Bełchatowa ubiegał się już w 2018 roku. Uzyskał wówczas 11,67 proc. głosów i nie przeszedł do drugiej tury. Bez powodzenia startował też z listy Konfederacji do Sejmu w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jest członkiem partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład Konfederacji.

Prezydent elekt planuje natychmiast przystąpić do pracy

"Dzisiejszy dzień jest dopiero początkiem przygody, odpowiedzialności i tego, że otrzymaliśmy bardzo duży kredyt zaufania od mieszkańców. Jutro zabieramy się do ciężkiej pracy. To, co się dzieje, można przyrównać do filmu +W pogoni za szczęściem+" – mówił podczas wieczoru wyborczego prezydent elekt.

W czasie kampanii Marjan zapowiedział że jeżeli wygra, biurko prezydenta wystawi na licytację na cele charytatywne. Jak wyjaśnił, jako prezydent nie będzie miał czasu za nim siedzieć, bo zamierza rozwiązywać problemy bełchatowian i zabiegać o fundusze na rozwój miasta w stolicy regionu oraz w Warszawie.

Reakcje Konfederacji na wygraną Patryka Marjana

"Wygrana zaledwie 32-letniego Patryka jest największym w historii sukcesem wyborczym środowiska wolnościowego w Polsce, a także drogowskazem i lekcją dla nas, w jakim kierunku powinniśmy iść!" - napisał w mediach społecznościowych jeden z liderów Konfederacji, poseł Sławomir Mentzen.

"Gratuluję Patryk! Jesteś dla nas wszystkich wzorem, źródłem inspiracji i nadziei, że nasza praca przyniesie kiedyś owoce!" - dodał.

Zmiana władzy w Bełchatowie po dwóch kadencjach Czechowskiej

Czechowska z urzędem prezydenta Bełchatowa pożegna się po dwóch kadencjach. Po raz pierwszy w 2014 r. jako kandydatka PiS zwyciężyła w drugiej turze głosowania z wynikiem 61,92 proc. głosów, pokonując zarządzającego miastem Marka Chrzanowskiego. W wyborach w 2018 r. również zwyciężyła w drugiej turze - uzyskała 51,8 proc. głosów.

W tym roku o fotel prezydenta 52-tysięcznego miasta w pierwszej turze wyborów walczyło troje kandydatów. Marjan uzyskał w niej 38,36 proc. głosów, a Czechowska – 31,97 proc.

Rozkład mandatów w Radzie Miasta Bełchatowa po wyborach

W 23-osobowej Radzie Miasta Bełchatowa najwięcej mandatów - 9 – zdobyli kandydaci KO, 7 radnych będzie miało PiS, 5 - KWW Bełchatowianie oraz po jednym – KWW Plus i KWW Marioli Czechowskiej.