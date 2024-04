24 maja kończymy przesłuchania i wydaje mi się, że raport powinien być gotowy w ciągu miesiąca po zakończeniu przesłuchania - podkreślił przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński. Wnioski do prokuratury wydają mi się absolutnie konieczne po tym, co już usłyszeliśmy - dodał.

Zakończenie prac sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych

Przewodniczący komisji, Dariusz Joński (KO) poinformował w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że koniec przesłuchań sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych planowany jest 24 maja br. Jak powiedział, że jego zdaniem raport który podsumuje pracę komisji, powinien pojawić się w ciągu miesiąca od ostatniego przesłuchania, w którym przesłuchiwany będzie prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

Planowane przekazanie wniosków do prokuratury

W toku prac komisji, przesłuchanych zostanie około 40 osób. Zdaniem posła, raport będzie bardzo obszerny, ilość zebranych materiałów dowodowych jest duża i następnym krokiem będzie przesłanie wniosków wyciągniętych przez komisję do prokuratury. "Wnioski do prokuratury wydaje mi się absolutnie konieczne po tym, co już usłyszeliśmy" - podkreślił Joński.

Zapytany o wpływ prac komisji na potencjalne wyniki nadchodzących wyborów do parlamentu europejskiego, powiedział, że komisja została powołana w celu wyjaśnienia wyborów kopertowych i raport nie wpłynie na wyniki wyborów. "24 maja kończymy przesłuchania i powiedziałem, że w ciągu miesiąca po zakończeniu przesłuchań pojawi się raport, a jeśli tak, no to już po wyborach do Europarlamentu" - stwierdził.

Cel i zakres działań komisji

Uchwałą Sejmu z 7 grudnia 2023 r., powołano komisję, której celem jest zbadanie legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Próba przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formule korespondencyjnej

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 r., miały się odbyć 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii COVID-19. Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.