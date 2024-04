W piątek o godzinie 14.00 w Sejmie rozpoczął się blok głosowań. Wśród głosowanych projektów znalazły się te dot. aborcji.

W piątek posłowie głosowali w sprawie odrzucenia wniosków dot. aborcji w pierwszym czytaniu. Sejm zagłosował przeciw wnioskom o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy.

Cztery projekty dot. aborcji, nad którymi głosowano

Projekt Lewicy, który częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej.

Projekt Lewicy, który umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Projekt grupy posłów klubu KO, zgodnie z którym, kobieta w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Projekt Trzeciej Drogi, który przywraca stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., a więc przesłankę do przerwania ciąży, gdy "wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu".

Po głosowaniu Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że po zakończeniu głosowań zwoła Konwent Seniorów, by móc uzupełnić porządek obrad i powołać Komisję Nadzwyczajną.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży

W bloku głosowań zaplanowano projekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, kolejne partie wybrały już swoich przedstawicieli do komisji.

PiS

Marlena Maląg, Katarzyna Sójka, Joanna Borowiak, Dominika Chorosińska, Agnieszka Górska, Maria Kurowska, Anna Kwiecień, Anna Milczanowska, Olga Semeniuk-Patkowska, Józefa Szczurek-Żelazko i Agata Wojtyszek.

KO

Monika Rosa, Katarzyna Piekarska, Anna Sobolak, Jolanta Niezgodzka, Alicja Łepkowska-Gołaś, Sylwia Bielawska, Dorota Łoboda, Maciej Wróbel i Paweł Bliźniuk.

PSL

Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska.

Polska 2050

Żaneta Cwalina-Śliwowska i Ewa Szymanowska.

Lewica

Anna Maria Żukowska i Marcelina Zawisza.

Konfederacja

Karina Bosak.