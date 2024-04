Jak wygląda przyrost nowo rejestrowanych firm i liczba zawieszeń działalności? Czy szklany sufit w samorządach nadal jest zauważalny? Jak wygląda sytuacja lotnictwa polskiego po czterech latach COVID-19? Oto podsumowanie pierwszego kwartału 2024 r.

Przedsiębiorczość nie gaśnie

W I kw. br. przybyło nam 19,3 tys. podmiotów gospodarczych. Rok wcześniej przyrost nie przekraczał 2,5 tys., na początku 2022 r. – gdy mieliśmy początek obowiązywania zmian podatkowych określanych jako Polski Ład – był spadek o niemal 19 tys. Pod uwagę bierzemy podmioty ujęte w rejestrze REGON. Przyrost lub spadek to różnica między liczbą nowo rejestrowanych firm a tych, które zostały wyrejestrowane lub zawieszone (GUS nie podaje nowych zawieszeń, ale można porównać zmianę ich liczby z kwartału na kwartał). Perspektywom biznesu – a lwia część podmiotów zarejestrowanych w REGON to jednoosobowe działalności gospodarcze – sprzyja spadek inflacji i oczekiwane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. W efekcie zwłaszcza liczba wyrejestrowań i zawieszeń jest w tym roku wyraźnie niższa niż w poprzednich. ©Ⓟ

Szklany sufit w samorządach

W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast startowało prawie 8,5 tys. osób. Statystycznie na czterech mężczyzn przypadała jedna kobieta. Jak wypadły wyniki I tury? Wśród mężczyzn zdobycie ponad 50 proc. głosów i mandatu udało się prawie 28 proc. kandydatów. Wśród kobiet o takim sukcesie może mówić 17 proc. kandydatek. W efekcie wśród zwycięzców jedna na siedem osób to kobieta. Proporcje mogą się jeszcze nieco zmienić, bo kilkaset foteli włodarzy wciąż pozostaje do obsadzenia. To wszystko przy minimalnej różnicy, jeśli chodzi o wiek – zarówno kandydatów, jak i wygranych. Kandydaci mieli przeciętnie 49 lat (panie minimalnie mniej), a zwycięzcy – ok. 50,5 roku. Wśród mężczyzn było 11 kandydatów w wieku 75+. Żaden w I turze nie wygrał. ©Ⓟ

Lotnictwo wraca do formy

Po czterech latach od pojawienia się COVID-19 liczba lotów realizowanych w UE nie wróciła do stanu sprzed pandemii, lecz dystans do odrobienia pozostaje stosunkowo niewielki. W I kw. br. w całej UE było 1,3 mln lotów, o 10 proc. mniej niż w I kw. 2019 r., ale o 6 proc. więcej niż na początku 2020 r. (wtedy marzec przyniósł gwałtowne zahamowanie ruchu lotniczego). Polska, jeśli wziąć pod uwagę sam I kw., nawet w porównaniu z okresem sprzed pandemii zdołała już wyjść nad kreskę. Sytuacja w największym stopniu poprawiła się w nastawionych mocno na turystykę krajach południa Europy czy w Turcji. Drugi biegun to północ kontynentu i takie kraje jak: Łotwa, Finlandia czy Szwecja. Wyraźnie niższa niż przed pandemią aktywność branży lotniczej dotyczy również Niemiec. ©Ⓟ