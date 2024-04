Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) planuje złożyć w tym roku wnioski o wypłatę kolejnych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę ok. 22 mld euro, poinformował wiceminister Jacek Protas. Podtrzymał, że płatność z pierwszego, zatwierdzonego już wniosku, na kwotę 6,3 mld euro oczekiwana jest do 15 kwietnia. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro

"Otrzymaliśmy w grudniu 2023 roku zaliczkę w wysokości ponad 5 mld euro. W tej chwili oczekujemy na środki z pierwszego wniosku o płatność, który złożyliśmy. Ten wniosek jest zatwierdzony, do 15 kwietnia spodziewamy się, że wpłyną do budżetu państwa środki w wysokości 6,3 mld euro. Planujemy, żeby zawnioskować jeszcze w tym roku o środki w wysokości ok. 22 mld euro" - powiedział Protas w Sejmie.

Uruchomiono nabory w ramach realizacji środków z KPO

"Dotychczas uruchomiono nabory w ramach 29 inwestycji, to jest około 30% alokacji Krajowego Planu Odbudowy, w tym w 27 inwestycjach na 67% alokacji części grantowej oraz dwóch inwestycjach na 2% alokacji części pożyczkowej" - dodał wiceminister.

Komisja Europejska zaakceptowała płatności dla Polski

Na początku kwietnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO, na 6,3 mld euro, a środki te powinny wpłynąć do budżetu do 15 kwietnia.

Wcześniej minister zapowiadała, że rząd chce wykorzystać dwa tegoroczne okienka, żeby "złożyć tyle wniosków, ile się da".

KPO dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.