Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego odparli próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez ponad 220 osobową grupę cudzoziemców.

W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży 10 kwietnia około godz. 10:00 doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przez rzekę graniczną Przewłoka. Grupa ponad 220 cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. W trakcie zdarzenia odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzie zrobione z drewna i gwoździ.

Próba siłowego przekroczenia granicy została skutecznie udaremniona. Migranci wycofali się w głąb Białorusi.