Tylko w czterech sejmikach wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość ma szansę sprawować samodzielne rządy. Partii Jarosława Kaczyńskiego niewiele brakuje do przejęcia władzy w piątym z województw, a jej działacze wyjawiają w rozmowie z Gazetą Prawną, że liczą na dobrą współpracę z jednym z radnych, który zadecyduje o wszystkim. Gdzie zaś władzę sprawować mogą radni z partii wchodzących w skład koalicji rządzącej?

Państwowa Komisja Wyborcza podała dokładny podział mandatów, jakie poszczególne partie zdobyły w niedzielnych wyborach samorządowych. I choć Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 7 z nich, to jednak nie wszędzie będzie miało wystarczającą liczbę radnych, by samodzielnie objąć rządy.

Tu PiS samodzielnie przejmie władzę

Samodzielną władzę PiS ma szansę objąć w czterech sejmikach wojewódzkich: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Tam partii Jarosława Kaczyńskiego udało się wprowadzić tak dużą liczbę radnych, że nawet połączone siły wszystkich partii, wchodzących w skład obecnej koalicji rządzącej, nie będą w stanie przegłosować polityków PiS.

Ciekawa sytuacja jest w Łódzkiem, gdzie choć PiS wygrało, zdobywając 16 mandatów i pokonało KO (12 mandatów), to jednak raczej rządzić nie będzie. Połączone siły Trzeciej Drogi, KO i Lewicy w województwie łódzkim powodują, że koalicja ta będzie miała większość jednego głosu.

Będzie współpraca z Konfederacją?

W 10 sejmikach radni należący do partii z koalicji rządowej mogą liczyć na większość i przynajmniej w teorii nie będą musieli z nikim współpracować. Specyficzna sytuacja jest w województwie opolskim, w którym 10 mandatów przypadło w udziale PiS, 15 koalicji rządzącej, ale kolejnych 5 lokalnemu komitetowi „Śląscy samorządowcy”. I wynika z tego, że bez porozumienia się z nimi ciężko będzie o stabilne rządy, bowiem zawsze lokalny komitet będzie mógł stać się języczkiem u wagi.

Tymczasem do prawdziwej rewolucji doszło w jednym z bastionów Prawa i Sprawiedliwości, czyli w Podlaskiem. PiS zdobyło tu 15 mandatów, a radni z partii rządzącej koalicji obsadzili 14 miejsc. I do tego, by PiS zmontował rządzącą w sejmiku większość konieczne będzie dogadanie się z jednym radnym Konfederacji. A jak dowiedziała się Gazeta Prawna, szanse na to są bardzo duże.

- My w niektórych sprawach, zwłaszcza światopoglądowych, z częścią Konfederacji patrzymy nieco podobnie. Z tym panem, który zdobył mandat, już była możliwość współpracy, a czy dziś będzie możliwość takiej współpracy, to już będzie głównie zależało od tego radnego. My jesteśmy gotowi dla dobra podlaskiego podjąć współpracę. Jeżeli nie było jeszcze rozmów, to z pewnością niedługo będą – mówi podlaski poseł PiS, Dariusz Piontkowski.

Podział mandatów w wyborach do sejmików wojewódzkich

Dolnośląskie:

KO - 15, PiS - 13, Trzecia Droga – 4, Bezpartyjni Samorządowcy - 3, Lewica 1.

Kujawsko-pomorskie

KO - 14, PiS - 11, Trzecia Droga - 5.

Lubelskie

PiS - 21, KO - 6, Trzecia Droga - 5, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 1.

Lubuskie

KO - 14, PiS - 10, Trzecia Droga - 6.

Łódzkie

PiS - 16, KO - 12, Trzecia Droga - 4, Lewica - 1

Małopolskie

PiS - 21, KO - 12, Trzecia Droga - 6.

Mazowieckie

PiS - 21, KO - 20, Trzecia Droga - 8, Lewica - 1, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 1.

Opolskie

KO - 14, PiS - 10, Śląscy Samorządowcy - 5, Trzecia Droga - 1.

Podkarpackie

PiS - 21, KO - 6, TD - 4, Konfederacja - 2.

Podlaskie

PiS - 15, KO - 8, Trzecia Droga - 6, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 1.

Pomorskie

KO - 20, PiS - 10, Trzecia Droga - 3.

Śląskie

KO - 20, PiS - 18, Trzecia Droga - 5, Lewica - 2.

Świętokrzyskie

PiS - 16, Trzecia Droga - 7, KO - 6, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 1.

Warmińsko-mazurskie

KO - 13, PiS - 11, Trzecia Droga – 6.

Wielkopolskie

KO – 15, PiS - 15, Trzecia Droga – 7, Lewica – 2.

Zachodniopomorskie

KO - 15, PiS - 10, Trzecia Droga - 3, OK Samorząd - 1, Lewica - 1.