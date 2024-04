Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi jutro decyzje odnośnie formy i zakresu działań rządu, mających na celu pomoc rolnikom poszkodowanym przez nadmierny napływ zboża i innych produktów z Ukrainy, zapowiedział premier Donald Tusk, który na środę ma zaplanowane spotkanie w tej sprawie z MRiRW. Jedną z propozycji była zmiana terminu sprzedaży zboża objętego dopłatami w taki sposób, aby byli nimi objęci również rolnicy sprzedający zboże przed 1 stycznia 2024.

"Nie ma decyzji w tej sprawie. Jestem umówiony na jutro z przedstawicielami resortu rolnictwa - przedstawią szczegółowe rozwiązania. Będę musiał mieć stuprocentową pewność, że wydanie tak dużej kwoty - mówimy tu o 2 mld zł, bo takie informacje się pojawiły w przestrzeni publicznej - że ta pomoc w rozładowaniu głównie rynku zbożowego przyniesie satysfakcję przede wszystkim polskim rolnikom. Dałem zadanie Ministerstwo Rolnictwa, powiedziałem to zresztą też protestującym, że jakakolwiek pomoc od państwa musi być skierowana wyłącznie do tych, którzy nie z własnej winy, poprzez nadmierny napływ zboża i innych produktów z Ukrainy, znaleźli w poważnych tarapatach" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Tusk o mechanizmie wsparcia rolników

Podkreślił, że "bardzo dokładnie" będzie jutro analizował mechanizm wsparcia rolników pod kątem tego, by ewentualna pomoc publiczna trafiła do tych, którzy zostali poszkodowani, "a nie do pośredników, traderów, dużych firm transportowych".

"Mi nie chodzi o to, żeby na tych pieniądzach ktoś zarobił, tylko żeby te pieniądze trafiły do tych, którzy byli rzeczywiście najbardziej poszkodowani przez otwarcie granicy. Mam nadzieję, że też pewien ruch na giełdach światowych, jeśli chodzi o ceny zbóż i nasze działania, które w Brukseli przyniosły tę możliwość [pomogą w tej sprawie]" - dodał premier.

Tusk o ograniczeniu napływu produktów żywnościowych

Tusk wskazał, że rząd chce skorzystać z możliwości, aby ograniczać nadmierny napływ produktów żywnościowych, nie tylko zboża do Polski z Ukrainy, zgodnie z nowymi przepisami europejskimi.

"Będziemy mieli już te narzędzia prawne, bo od czerwca państwo zgłosi tylko Komisji fakt destabilizacji rynku i będziemy mogli podejmować decyzję o zatrzymaniu, embargu etc. w zgodzie z Unią Europejską. I będziemy naprawdę każdego dnia pilnie obserwowali, które z tych narzędzi będzie trzeba użyć" - wyjaśnił premier.

"Nadwyżka zboża to jest najważniejsze, to jest ten cel, na który chcielibyśmy spożytkować pieniądze. Bo my musimy mieć też puste silosy i magazyny. Więc pomoc najbardziej poszkodowanym, głównie na rynku zbożowym i przygotowanie miejsca na zbiory tego roku - to są te w tej chwili pierwsze potrzeby. Ale po spotkaniu tym jutrzejszym z resortem rolnictwa resort przedstawił precyzyjniejsze już decyzje. […] Jutro te informacje będą już precyzyjne" - podsumował Tusk.

Siekierski spotkał się z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych

W piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Jak podał resort w komunikacie, przedstawiciele Związku zwracali uwagę na trzy główne problemy: kwestie tranzytu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski, zagadnienia dotyczące terminala zbożowego nad Bałtykiem oraz postulat dołączenia producentów kukurydzy do rozporządzenia o wsparciu producentów zbóż.

Zmiana terminu sprzedaży zboża

Jedną z propozycji była zmiana terminu sprzedaży zboża objętego dopłatami w taki sposób, aby byli nimi objęci również rolnicy sprzedający zboże przed 1 stycznia 2024. Przedstawiciele sektora zbożowego zwracali uwagę na konieczność wykupu nadwyżek zbóż przez Unię Europejską i skierowanie ich do Afryki.