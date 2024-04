Nic na to nie wskazuje, żeby relacje złotego do innych walut podlegały jakimś gwałtownym turbulencjom - stwierdził podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Według niego Polska nie miała tak dobrej opinii na świecie od 10 lat, na co wskazują liczby. Wskazał także na zainteresowanie polskimi obligacjami, gotowość uczestniczenia w aukcjach polskich obligacji.