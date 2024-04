Każde dziecko w Polsce do 35. miesiąca życia będzie mogło liczyć na pomoc państwa; jeśli Sejm i prezydent nie zrobią nam tutaj kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne w każdym polskim domu - powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Rząd przyjmuje projekt ustawy 'Aktywny rodzic' wspierający rodziców

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic". To tak zwane babciowe.

"Każde dziecko w Polsce, każde, bez wyjątku dziecko w Polsce do 35. miesiąca - a więc do tego czasu, kiedy będzie mogło iść do przedszkola - będzie mogło liczyć na pomoc państwa" - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po obradach rządu.

Wskazał, że główną ideą była "pomoc wszystkim, którzy chcą też sobie, swojej rodzinie, swojemu dziecku, ale też Polsce pomóc".

Wprowadzenie 'babciowego' i finansowe wsparcie państwa dla żłobków

Mówił, że jeśli rodzic zdecyduje się po 18 tygodniach wrócić do pracy, to może pójść do pracy, a państwo pomoże temu rodzicowi. Tłumaczył, że to jest 1500 zł tzw. babciowego, aby mógł wykorzystać te pieniądze na opiekę nad dzieckiem.

Tusk wskazał, że rodzice będą mogli także uzyskać wsparcie od państwa na żłobki - do 1500 zł, w zależności od tego, ile w danej miejscowości będzie kosztował żłobek. "To jako efekt uboczny, ale bardzo ważny, spowoduje także rozwinięcie sieci żłobków" - wyjaśnił.

Premier podkreślił, że resort rodziny zadbał o to, by projekt nie był skomplikowany. "Żeby ludzie naprawdę nie mieli żadnego problemu, żeby zrozumieć, kto, kiedy, w jaki sposób te świadczenia może uzyskać" - dodał.

"Liczymy na to, że to trochę zwiększy dzietność" - powiedział. Zaznaczył jednak, że trzeba być ostrożnym z optymistycznymi założeniami. Wskazał, że po doświadczeniach z 500 plus i 800 plus widać, że pieniądze nie zawsze się przekładają na zwiększenie dzietności.

Od kiedy babciowe?

Wskazał, że jest to odpowiedź na wyzwanie pojawiające się w ostatnich latach, że "ludzie nie chcą mieć dzieci, bo się boją, że nie będą mieli z kim zostawić tego dziecka, albo nie będą mieli pieniędzy na taką opiekę, że nie ma dostępu właśnie do żłobka" - powiedział Tusk.

"Jeśli Sejm i prezydent nie zrobią nam tutaj kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne w każdym polskim domu" - powiedział premier.

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic" ma być częścią systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych i rodzicielskich.

Zakłada on wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Regulacja uchyla ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym.(PAP)

autorki: Iga Leszczyńska, Karolina Kropiwiec

iga/ kkr/ ral/ amac/