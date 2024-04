Kto został prezydentem Wrocławia, Katowic, czy Radomia? Poniżej przedstawiamy pierwsze oficjalne wyniki wyborów w poszczególnych miastach.

Tekst jest aktualizowany. W celu poznania najnowszych informacji należy odświeżyć stronę.

Gdynia

Do II tury wyborów na prezydenta przechodzą Aleksandra Kosiorek (34,43 proc.) i Tadeusz Szemiot (25,85 proc.).

Częstochowa

Krzysztof Matyjaszczyk (Lewica), który jest prezydentem Częstochowy od 2010 r., powalczy o kolejną kadencję w drugiej turze z kandydatką PiS Moniką Pohorecką – wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów. Do drugiej tury nie dostał się m.in. kandydat KO Łukasz Banaś.

O urząd prezydenta Częstochowy ubiegało się sześcioro kandydatów. Na Matyjaszczyka w niedzielę głos oddało 25 801 wyborców (31,93 proc.), na Pohorecką – 22 051 (27,29 proc.).

Do drugiej tury nie wszedł startujący z komitetu KO Banaś, który uzyskał 17 446 głosów (21,59 proc.). Czwarty wynik uzyskał kandydat Trzeciej Drogi Krzysztof Świerczyński - 7 398 głosów (9,16 proc.), a kolejne: Tomasz Stala (Alternatywa dla Częstochowy) – 5 504 głosy (6,81 proc.) i Małgorzata Terrero-Rozmus (KWW Wybieram Częstochowę) – 2 595 głosów (3,21 proc.).

Jak wynika z danych PKW, w wyborach Rady Miasta Częstochowy najwięcej głosów otrzymali kandydaci PiS, którzy zdobyli dziewięć mandatów, siedem mandatów przypadło KO, sześć – Lewicy, dwa – Trzeciej Drodze, a jeden komitetowi „Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk”.

Opole

Urzędujący prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski utrzymał stanowisko, jednak jego klub radnych miasta Opole stracił samodzielną większość.

Jak przekazał w poniedziałek Rafał Tkacz, dyrektor delegatury KBW w Opolu, znany jest już podział mandatów w Radzie Miasta Opole. KWW Arkadiusz Wiśniewskiego (z którego list startowali także przedstawiciele Nowej Lewicy) będzie miało 11 radnych w 25 osobowej radzie. KWW Platformy Obywatelskiej zdobył 10 mandatów, a KWW PiS - 4 miejsca w radzie.

Słupsk

Do II tury wyborów na prezydenta Słupska przechodzą Krystyna Danilecka-Wojewódzka, ubiegająca się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego z wynikiem 40,98 proc. głosów oraz radny miejski Paweł Szewczyk (KKW Koalicja Obywatelska) z wynikiem 20,42 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

70-letnia bezpartyjna Krystyna Danilecka-Wojewódzka, ubiegająca się o ponowny wybór i drugą kadencję otrzymała 11 460 głosów, uzyskując poparcie na poziomie 40,98 proc. Na 43-letniego Pawła Szewczyka zagłosowało 5 709 osób i dało mu to 20,42 proc. poparcia. Oboje zmierzą się w II turze wyborów 21 kwietnia.

49-letni kandydat PiS Adam Treder uzyskał wynik 19,48 proc. (5 447 głosów), a 46-letni Adam Sędziński (KWW Słupsk Wspólnie) - 19,12 proc. (5346 głosów).

Frekwencja wyniosła 43,62 proc.

Jaworzno

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Jaworznie zmierzą się Michał Kirker (KO) i rządzący miastem od 2002 r. Paweł Silbert (bezpartyjny). Kandydaci dostali odpowiednio 46,11 proc. i 44,45 proc. głosów.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej ze wszystkich jaworznickich obwodowych komisji, na Kirkera, startującego z komitetu Koalicji Obywatelskiej, zagłosowało 15 397 osób, co dało mu poparcie 46,11 proc., a na Silberta, kandydującego z komitetu Jaworzno Moje Miasto: 14 844 osób (44,45 proc.)

Katowice

PKW podała w poniedziałek, że Marcin Krupa (KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa) otrzymał 62,43 proc. poparcia (60 112 głosów). Tym samym wygrał wybory na urząd prezydenta Katowic w pierwszej turze i uzyskał reelekcję na trzecią kadencję.

Pozostali kandydaci otrzymali kolejno: Leszek Piechota z KW Prawo i Sprawiedliwość 14,72 proc. (14 173), Dawid Durał z KWW Katowice 2050 9,19 proc. (8 847), Jacek Budniok z KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6,86 proc. (6 603), Marek Strzałkowski z KWW Gaia System Młodzi Dla Przyszłości Teraz 6,81 proc. (6 555 głosów).

Frekwencja w Katowicach wyniosła 46,57 proc.

Skierniewice

Urzędujący prezydent Skierniewic (Łódzkie) Krzysztof Jażdżyk został ponownie wybrany w pierwszej turze na prezydenta tego miasta - wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Jażdżyk rządzi miastem od 2014 oku.

Na Jażdżyka (KW Stowarzyszenia Razem Dla Skierniewic), dla którego będzie to trzecia kadencja prezydenta Skierniewic, zagłosowało 10 tys. 606 osób, co stanowi 56,96 proc. głosów. Uzyskany przez niego wynik oznacza, że w Skierniewicach nie będzie drugiej tury wyborów.

Spośród kontrkandydatów Jażdżyka najlepszy wynik uzyskał Piotr Łyżeń (KWW Koalicja dla Skierniewic) – 3812 głosów (20,47 proc.). Piotr Paradowski (KW PiS) dostał 2591 głosów (13,92 proc.), a Waldemar Kiszczak (KWW Waldemara Kiszczaka Forum) - 1611 głosów (8,65 proc.).

Zamość

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Zamościu (Lubelskie) zmierzą się obecny radny Rafał Zwolak i dotychczasowy prezydent Andrzej Wnuk. Dostali oni odpowiednio 39,23 proc. i 26,36 proc. głosów.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej ze wszystkich miejskich obwodowych komisji, na Rafała Zwolaka, startującego z własnego komitetu zagłosowało 8 tys. 698 osób, co dało mu 39,23 proc. poparcia. Natomiast Andrzej Wnuk, kandydujący z własnego komitetu z poparciem PiS, zdobył 5 tys. 844 głosów (26,36 proc.).

Agnieszka Jaczyńska (KKW Koalicja Obywatelska) uzyskała 18,20 proc. głosów. Poseł Sławomir Zawiślak (KW Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna) zdobył 12,61 proc. poparcia, a Dariusz Zagdański (KWW Dariusza Zagdańskiego Razem w Przyszłość) - 3,60 proc.

Biała Podlaska

Michał Litwiniuk z Platformy Obywatelskiej, startujący w wyborach z własnego komitetu, ponownie został prezydentem Białej Podlaskiej (Lubelskie). Uzyskał 53,12 proc. poparcia – wynika z oficjalnych danych podanych przez PKW.

Na dotychczasowego prezydenta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka zagłosowało 11 tys. 511 osób. Pokonał on kandydata o tym samym nazwisku – Dariusza Litwiniuka z PiS, który zdobył 29,74 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się Adam Chodziński (KWW Adam Chodziński Bezpartyjny Samorząd), który uzyskał 11,12 proc. i Bogusław Broniewicz (KW Biała Samorządowa) – 6,03 proc.

46-letni Michał Litwiniuk (PO) rządzi miastem od 2018 r., kiedy został w drugiej turze wybrany na prezydenta Białej Podlaskiej. Pokonał wówczas Dariusza Stefaniuka z PiS.

Kościerzyna

Do II tury wyborów na burmistrza przechodzą Jareczek i Majewski.

Ubiegający się o reelekcję Michał Majewski w I turze uzyskał 3 540 głosów, czyli 37,95 proc. Na Dawida Jereczka głos oddało 4 238 mieszkańców, czyli 45,43 proc. Obaj zmierzą się w drugiej turze wyborów 21 kwietnia.

Trzecie miejsce w wyborach na burmistrza w tym mieście zajął Mateusz Hołdys (KWW Koalicja dla Kościerzyna), którego poparło 1 550 osób, czyli 16,62 proc.

W Kościerzynie frekwencja w pierwszej turze wyniosła 54,42 proc.

Bolesławiec

Piotr Roman kolejny raz został prezydentem miasta.

Jak wynika z oficjalnych danych PKW, Piotr Roman wygrał wybory prezydenckie, zdobywając 6 633 głosów, co daje 50,84 proc. poparcia. Roman to jeden z założycieli ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, ale startował z własnego komitetu wyborczego.

Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Przybylski (KO) – 20,62 proc. poparcia; Łukasz Molak (KWW Impuls Lokalny) – 15,20 proc., oraz Dawid Sarbak (PiS) – 13,35 proc.

Piotr Roman jest prezydentem Bolesławca nieprzerwanie od 2002 r. W poprzednich wyborach samorządowych uzyskał ponad 60 proc. poparcia.

Frekwencja w Bolesławcu wyniosła 45,95 proc.

Ełk

Tomasz Andrukiewicz po raz piąty prezydentem miasta.

Jak podała na swojej stronie PKW, na podstawie danych ze wszystkich 22 obwodów głosowania, Tomasz Andrukiewicz (KWW Dobro Wspólne 2024) otrzymał 59,52 proc. głosów (10 528), co zapewniło mu wybór w pierwszej turze.

Pozostali kandydaci otrzymali: Krzysztof Wiloch (KWW Łączy nas Ełk) - 23,67 proc. (4 187), Rafał Karaś (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 16,81 proc. głosów (2 974).

Andrukiewicz będzie prezydentem Ełku po raz piąty z rzędu. W poprzednich wyborach w 2018 r. również zwyciężył w pierwszej turze, uzyskując 73,83 proc. głosów.

Legnica

Według oficjalnych danych PKW, najlepszy wynik w pierwszej turze uzyskał Maciej Kupaj, na którego zagłosowało 47,2 proc. wyborców. Drugie miejsce z poparciem 25,59 proc. zajęła kandydatka PiS Joanna Łokaj-Śliwińska.

Trzeci wynik należy do wieloletniego prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego (startował z własnego komitetu, ale miał poparcie Nowej Lewicy). Krzakowski, który wygrał poprzednie wybory w drugiej turze, tym razem uzyskał 15,26 proc. poparcia.

Kolejne miejsce zajął Bartłomiej Rodak (KWW Legnica od nowa – Bartłomiej Rodak), na którego głos oddało 11,86 proc. wyborców.

Frekwencja w Legnicy wyniosła 46,20 proc.

Stalowa Wola

Lucjusz Nadbereżny ponownie prezydentem miasta.

Nadbereżny pokonał 45-letniego Damiana Marczaka KWW SPS dla Miasta i Powiatu, który uzyskał 21,08 proc. poparcia oraz najmłodszego z kandydatów - 25-letniego Kamila Maciejaka KWW Stalowa od Nowa-Powiat od Nowa, na którego zagłosowało 6,52 proc. wyborców.

Nadbereżny w tegorocznych wyborach osiągnął zbliżony wynik do poprzednich w 2018 r. kiedy to uzyskał 72,93 proc. głosów poparcia.

Nadbereżny jest prezydentem Stalowej Woli od 2014 roku. Ukończył politologię na UMCS w Lublinie oraz prawo w filii KUL w Stalowej Woli. Członkiem PiS jest od 2006 roku.

Frekwencja w Stalowej Woli wyniosła 47,44 proc.

Lublin

W niedzielnych wyborach prezydent Żuk zdobył 57,49 proc. głosów i po raz czwarty został wybrany na prezydenta tego miasta. Wygrał z dyrektorem lubelskiego oddziału IPN, radnym miejskim klubu PiS Robertem Derewendą (40 796 głosów i 34,26 proc. poparcia), radnym Marcinem Nowakiem (7 149, 6 proc.) z KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy i Ryszardem Zajączkowskim (2 676, 2,25 proc.) z KWW Lublin Przyszłość i Tradycja.

Żuk rządzi stolicą regionu od 2010 r.

Chełm

Startujący z własnego komitetu Jakub Banaszek otrzymał 52,65 proc. głosów i już w pierwszej turze został ponownie wybrany prezydentem Chełma – wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Na kandydującego z własnego komitetu, ale popieranego przez PiS Jakuba Banaszka zagłosowało 11 tys. 528 osób.

Za nim uplasował się Łukasz Krzywicki, kandydujący z KKW Koalicja Obywatelska, na którego oddano 5 tys. 799 głosów (26,48 proc.) Tomasz Otkała (KKW Trzecia Droga) dostał 3 tys. 144 głosów (14,36 proc.)

Na dalszych miejscach znaleźli się Wanda Jaroszczuk (KWW Nasz Chełm) z 4,28 proc. poparcia i Michał Gołębiowski (KWW Alternatywa dla Chełma), który uzyskał 2,23 proc.

32-letni Jakub Banaszek rządzi miastem od 2018 r., kiedy jako kandydat Zjednoczonej Prawicy wygrał w drugiej turze, pokonując o 457 głosów ówczesną prezydent Agatę Fisz.

Przemyśl

W drugiej turze wyborów na prezydenta zmierzą się Wojciech Bakun i Tomasz Dziumak.

43-letni Bakun startujący ze swojego komitetu Wspólnie dla Przemyśla zdobył 9 tys. 791 głosów, zaś na 57-letniego Tomasza Dziumaka zagłosowało 4 tys. 187 wyborców.

Trzeci wynik uzyskał startujący z własnego komitetu 39-letni Maciej Kamiński, na którego głos oddało 14,55, proc. wyborców.

Kolejni kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta Przemyśla uzyskali wyniki: 47-letni Robert Bal startujący z własnego komitetu Przemyśl To My – 11,78 proc.; 48-letnia Joanna Tomczyk z KWW Nasz Przemyśl – 4,87 proc. oraz 40-letni Arkadiusz Południak z KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 280 proc. głosów.

Frekwencja w Przemyślu wyniosła 47,02 proc.

Nowa Sól

W drugiej turze zmierzą się Beata Kulczycka i Jacek Milewski.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, na obecnego prezydenta Jacka Milewskiego, startującego z własnego komitetu, zagłosowało 3 290 osób, co dało mu poparcie 25,47 proc.

Zielona Góra

W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Kubicki i Pabierowski.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej ze wszystkich obwodowych komisji w Zielonej Górze, na obecnego prezydenta Janusza Kubickiego, startującego z własnego komitetu, zagłosowały 18 584 osoby, co dało mu poparcie 35,95 proc.

Na radnego miejskiego Marcina Pabierowskiego (KO) oddało głosy 22 089 mieszkańców, co przekłada się na poparcie 42,74 proc. Oznacza to, że Zielonej Górze odbędzie się druga tura wyborów.

Grzegorz Maćkowiak z PiS zdobył 6417 głosów (12,41 proc.), Janusz Jasiński z Lewicy 2887 (5,58 proc.), a społecznik Artur Hreszczyk 1713 (3,31 proc.).

Kubicki Zieloną Górą rządzi od 18 lat. Dwa razy z rzędu wygrywał w pierwszej turze. Pabierowski to miejski radny, który pierwszy raz startuje w wyborach prezydenckich.

Kołobrzeg

Urzędująca prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska utrzymała stanowisko i zyskała samodzielną większość w 21-osobowej radzie miasta. Kandydaci jej komitetu „Tak dla Kołobrzegu” zdobyli 14 mandatów – wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Malbork

Do II tury wyborów na burmistrza Malborka przeszli urzędujący burmistrz Marek Charzewski (KWW Marka Charzewskiego) z 39,86 proc. głosów i Paweł Dziwosz (KWW Pawła Dziwosza) z 27,45 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

Ubiegający się o reelekcję Marek Charzewski, który burmistrzem miasta jest od 2014 roku, w I turze uzyskał 5 304 głosów, czyli 39,86 proc proc. Na Pawła Dziwosza głos oddało 3 653 mieszkańców, czyli 27,45 proc. Obaj zmierzą się w drugiej turze wyborów 21 kwietnia.

Trzecie miejsce w wyborach na burmistrza w tym mieście zajął Dariusz Rowiński (KKW Koalicja Obywatelska), którego poparło 2 379, czyli 17,88 proc. Tuż za nim uplasował się Tomasz Klonowski (KW Prawo i Sprawiedliwość), na którego głos oddało 1 970 mieszkańców, czyli 14,81 proc.

W Malborku frekwencja wyniosła 47,35 proc.

Świętochłowice

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Świętochłowicach (woj. śląskie) ubiegający się o reelekcję Daniel Berger z własnego komitetu zmierzy się z Bartoszem Karaczem z Koalicji Obywatelskiej. Dostali oni odpowiednio: 44,93 proc. i 21,11 proc. głosów.

Racibórz

O fotel prezydenta Raciborza ubiegały się cztery osoby. Na Wojciechowicza w pierwszej turze zagłosowało 7 119 wyborców (43,96 proc.), drugi wynik uzyskał Polowy – 4 996 głosów (30,85 proc.). Do drugiej tury nie weszli: Michał Fita (KWW Michała Fity dla Raciborza) – 3 242 głosy (20,02 proc.) i Artur Kowalski (KWW Oblicza – Zjednoczeni dla Raciborza) – 836 głosów (5,16 proc.).

Radom

Do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszedł obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski (40,85 proc.) i Artur Standowicz z PiS (24,9 proc.)

Jelenia Góra

W II turze Jerzy Łużniak (KO) i Hubert Papaj (Koalicja dla Jeleniej Góry).

Według oficjalnych danych PKW najlepszy wynik w Jeleniej Górze otrzymał urzędujący prezydent, kandydat KO Jerzy Łużniak. Głos oddało na niego 43,19 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasował się Hubert Papaj popierany przez Koalicję dla Jeleniej Góry, na którego zagłosowało 21,20 proc. wyborców.

Trzeci wynik należał do Anny Korneć-Bartkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, na którą zagłosowało 19,43 proc. wyborców. Jadwiga Błaszczyk z Trzeciej Drogi otrzymała 10,31 proc. głosów, a Piotr Paczóski z Lewicy 5,86 proc.

O reelekcję będzie się starał Jerzy Łużniak z PO. Po raz pierwszy wybrany został w 2018 roku, wcześniej w latach 1998-2006 był miejskim radnym, a następnie do 2009 roku pełnił funkcję wiceprezydenta. Od 2009 roku Łużniak był w zarządzie województwa, następnie ponownie objął funkcję wiceprezydenta. W 2014 roku został wyrzucony z PO za kandydowanie z innego komitetu. Wrócił do partii w 2015 roku i w 2018 roku z powodzeniem kandydował na prezydenta Jeleniej Góry.

Frekwencja w Jeleniej Górze wyniosła 44,98 proc. Druga tura odbędzie się 21 kwietnia.

Suwałki

Urzędujący prezydent Suwałk, bezpartyjny Czesław Renkiewicz, z wynikiem 48,35 proc. głosów oraz Jacek Juszkiewicz (PiS), który uzyskał 22,95 proc. przeszli do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

Sosnowiec

Arkadiusz Chęciński z KO pozostanie w nowej kadencji prezydentem Sosnowca. W niedzielnym głosowaniu uzyskał on 40,7 tys. głosów, co przełożyło się na ponad 62 proc. poparcia. Chęciński pokonał kandydatów PiS i Trzeciej Drogi.

Piotrków Trybunalski

Jak podała PKW, na Chojniaka (KWW Krzysztofa Chojniaka Razem dla Piotrkowa) zagłosowało 7 tys. 444 osób, co stanowiło 27,36 proc. wszystkich głosujących. Drugie miejsce zajął należący do Platformy Obywatelskiej Wiernicki (KWW Z Sercem dla Piotrkowa), który zdobył 6 tys. 106 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 22,45 proc.

Wyniki pozostałych kandydatów: Marlena Wężyk-Głowacka (KKW Koalicja Obywatelska) - 5592 (20,56 proc.), Łukasz Janik (KWW Łukasza Janika Bo Liczy Się Człowiek) – 5010 (18,42 proc.), Agnieszka Chojnacka (KWW Łączy Nas Piotrków) – 3051 (11,22 proc.).

Inowrocław

Do II tury wyborów na prezydenta Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie) przeszli pełniący funkcję prezydenta Wojciech Piniewski (KKW Koalicja Obywatelska) z 36,29 proc. głosów i Arkadiusz Fajok (KWW Arkadiusza Fajoka Łączy Nas Inowrocław) - z 22,43 głosów - podała w poniedziałek PKW.

Piniewskiego w I turze wyborów poparło 8 647 osób (36,29 proc.), a Fajoka - 5 346 (22,43 proc.)

Kolejne miejsca zajęli: Ewa Koman (KWW Porozumienie Samorządowe dla Inowrocławia) - 4 664 głosów (19,57 proc.) głosów, Bartosz Kownacki (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 2 495 (10,47 proc.), Marek Słabiński (KWW Marka Słabińskiego) - 2 462 (10,33 proc.) i Janusz Misterski (KWW Janusz Misterski) - 216 (0,91 proc.)

W Inowrocławiu frekwencja wyniosła 45,85 proc.

Bielsko-Biała

Jarosław Klimaszewski (KWW Jarosława Klimaszewskiego, popierany przez PO) i Konrad Łoś (KW Prawo i Sprawiedliwość) zmierzą się w II turze wyborów prezydenta Bielska-Białej – podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

W pierwszej turze Klimaszewski, ubiegający się o ponowny wybór, uzyskał 45,88 proc. poparcia (28 574 głosy). Konrada Łosia poparło 23,98 proc. głosujących (14 934 głosy).

Dalsze miejsca zajęli: Małgorzata Zarębska (KWW Zarębska i Niezależni.BB) – 11,40 proc. (7098 głosów), Bronisław Foltyn (KWW Bezpartyjni i Konfederacja) – 5,97 proc. (3718 głosów), Magdalena Madzia (KWW DoBBre Miasto) – 5,02 proc. (3124 głosy), Szymon Twardak (KKW Trzecia Droga, Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe) – 3,96 proc. (2468 głosów), Wojciech Borecki (KWW Koalicja „Października”) – 3,80 proc. (2365 głosów).

Toruń

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Toruniu (Kujawsko-Pomorskie) zmierzą się Paweł Gulewski (KO) i dotychczasowy prezydent miasta Michał Zaleski (własny komitet). Kandydaci dostali odpowiednio 38,28 proc. i 26,41 proc. głosów.

Sandomierz

W Sandomierzu przeprowadzona zostanie druga tura wyborów na stanowisko burmistrza. Zmierzą się w niej aktualny burmistrz Marcin Marzec (PO), oraz wicestarosta sandomierski, Paweł Niedźwiedź (PSL) - wynika z oficjalnych danych PKW.

Paweł Niedźwiedź to działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach startował z własnego komitetu KWW Przyszłość Sandomierza i uzyskał w pierwszej turze 3 285 głosów (36,9 proc.). Natomiast związany z Platformą Obywatelską, a startujący z komitetu Przyjazny Samorząd Marcin Marzec zdobył 2 787 głosów (31,3 proc.). Marzec w niedzielnych wyborach ubiegał się o reelekcję.

W kolejności za nimi uplasowali się Michał Zioło (KW Prawo i Sprawiedliwość) z 1138 głosami (12,7 proc.), Paweł Żerebiec (KWW Sandomierz Przestrzeń Wspólna) z 568 głosami (6,3 proc), Robert Kurosz (KWW Wyborców Sandomierskie Porozumienie) z 485 głosami (5,4 proc.), Tomasz Ramus (KWW Nowe Sandomierskie) z 331 głosami (3,7 proc.) i Zbigniew Rusak (KWW Sandomierz Czas Na Zmiany) z 302 głosami (3,3 proc.).

W nowo wybranej radzie miasta, zarówno komitet Pawła Niedźwiedzia Przyszłość Sandomierza, jak i Prawo i Sprawiedliwość będą miały po sześć mandatów. Cztery miejsca w radzie zdobył Komitet Przyjazny Samorząd Marcina Marca, tyle samo co Sandomierskie Porozumienie Roberta Kurosza. Jedno miejsce zajął komitet Przestrzeń Wspólna Pawła Żerebca.

Frekwencja w tych wyborach wyniosła 49 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia.

Starachowice

Marek Materek, który ubiegał się o reelekcję, ponownie pokieruje Starachowicami. W wyborach na prezydenta miasta zdobył 66,05 proc. głosów, czym zagwarantował sobie kolejną kadencję – wynika z oficjalnych danych PKW.

Na Materka (KWW Marka Materka 2024), dla którego będzie to trzecia kadencja prezydenta Starachowic, zagłosowało 11 787 osób. Uzyskany przez niego wynik oznacza, że w Starachowicach nie będzie drugiej tury wyborów.

Drugie miejsce zajął działacz Platformy Obywatelskiej Piotr Capała, startujący z komitetu KW TST-Twój Samorząd Teraz. W wyborach zdobył 3 343 głosów (18,73 proc.)

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Kuś startująca z komitetu Prawa i Sprawiedliwości, którą poparło 2 716 mieszkańców (15,22 proc.).

Szczecin

Piotr Krzystek wygrał wybory na prezydenta Szczecina z wynikiem 60,43 proc.

Wrocław

Do II tury wyborów prezydenta miasta przechodzą Jacek Sutryk (34,33 proc.) i Izabela Bodnar (29,80 proc.).

Gniezno

Michał Powałowski (PO), z wynikiem 61,65 proc. głosów, wygrał wybory na prezydenta Gniezna (woj. wielkopolskie) – poinformowała w poniedziałek PKW. O urząd prezydenta tego miasta ubiegało się troje kandydatów.

Pozostali kandydaci zdobyli: 55-letni Paweł Kamiński z KWW Ziemia Gnieźnieńska 2024, 4 104 (18,12 proc.) głosów, a 52-letnia Natasza Szalaty z KW Prawo i Sprawiedliwość - 4 582 (20,23 proc.) głosów.

Rządzący Gnieznem od 2014 r., dotychczasowy prezydent Tomasz Budasz, poinformował na początku lutego, że nie zamierza ubiegać się o trzecią kadencję i poparł kandydaturę Michała Powałowskiego.

Poznań

Z informacji podanych w poniedziałek rano przez PKW, w niedzielnych wyborach prezydenta Poznania największe poparcie uzyskał - ubiegający się o reelekcję kandydat KO – Jacek Jaśkowiak, który zdobył 82 147 czyli 43,74 proc. głosów.

Za dwa tygodnie, 21 kwietnia, Jaśkowiak zmierzy się w II turze wyborów z kandydatem Zjednoczonej Prawicy Zbigniewem Czerwińskim, który w niedzielnych wyborach uzyskał 38 128, czyli 20,30 proc. głosów.

Pozostali kandydaci startujący w wyborach o urząd prezydenta Poznania zdobyli: Łukasz Garczewski (KWW Społeczny Poznań) 11 506 czyli 6,13 proc. głosów, Przemysław Plewiński (Trzecia Droga) 35 877 (19,10 proc.) głosów, zaś na Beatę Urbańską (Lewica) oddano 20 133 (10,72 proc.) głosów.

60-letni Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 r. O urząd prezydenta Poznania ubiega się po raz czwarty. W 2010 r. uzyskał, jako kandydat niezależny, ponad 7 proc. głosów. W 2014 r., jako kandydat PO, pokonał w drugiej turze rządzącego miastem Ryszarda Grobelnego, zdobywając 59,1 proc. głosów. W 2018 r., ubiegając się o reelekcję jako kandydat KO, wygrał wybory w pierwszej turze, zdobywając 127 125 głosów, czyli 55,9 proc. poparcia.

Urodzony w 1961 roku Zbigniew Czerwiński to wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jest absolwentem historii na UAM oraz rachunkowości na UEP w Poznaniu. Od roku 1989 jest przedsiębiorcą. Za działalność antysocjalistyczną od roku 1978 odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W latach 1994-1998 był radnym miasta Poznania. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Mielec

Radosław Swół, startujący z KW Teraz Mielec z wynikiem 29,15 proc. oraz startujący z własnego komitetu Jacek Klimek, który uzyskał 22,47 proc., przeszli do drugiej tury wyborów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

Swół zdobył 6 tys. 478 głosów, zaś na Klimka zagłosowało 4 tys. 993 wyborców.

Trzeci wynik uzyskała dotychczasowa wiceprezydent Mielca, startująca z własnego komitetu Adriana Miłoś, na którą oddano 14,88 proc. głosów.

Ubiegający się o drugą kadencję obecny prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, startujący z własnego komitetu, uzyskał czwarty wynik – 13,75 proc.

W rywalizacji o fotel prezydenta Mielca startowali jeszcze: Mirosława Gorazd KWW Nasz Mielec-Nasz Powiat, która uzyskała 8,50 proc. poparcia; Jarosław Szczerba KWW Wasz.Mielec.pl. który zdobył 8,29 proc. głosów oraz najmłodszy z kandydatów Albert Szałda, którego poparło 2,96 proc. wyborców.

Frekwencja w Mielcu wyniosła 49,31 proc.

Olsztyn

Do II tury wyborów na prezydenta przechodzą Robert Szewczyk (32,81 proc.) i Czesław Małkowski (21,16 proc.)

Lublin

Według oficjalnych danych podanych na stronie PKW prezydent Lubina Robert Raczyński zapewnił sobie reelekcję już w I turze, zdobywając 60,96 proc. głosów. Startował z KWW Robert Raczyński „Dumni z Lubina”.

Raczyński jest prezydentem miasta nieprzerwanie od 2002 roku. Wcześniej sprawował też ten urząd w latach 1990-94.

Drugie miejsce w wyborach zajął poseł KO Piotr Borys (28,67 proc.), który był popierany też przez Polskę 2050 i Lewicę (KWW Obywatelski Lubin, KO, PL2050, PSL Lewica).

Trzecie miejsce zajął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Kielan (10,37 proc.).

Frekwencja w Lubinie wyniosła 48,37 proc.

Gorzów Wielkopolski

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, na obecnego prezydenta Jacka Wójcickiego, startującego z własnego komitetu, zagłosowało 18 381 osób, co dało mu poparcie 49,425 proc.

Na Piotra Wilczewskiego z KO zagłosowało 8 279 mieszkańców, co przekłada się na poparcie 22,18 proc.

Roman Sondej (PiS) zdobył 5 807 głosów (15,66 proc.), Dariusz Bachalski (Lewica) uzyskała głosy 3 215 mieszkańców (8,61 proc), Katarzyna Miczał (KWW Twoje Miasto Gorzów) - 1 647 głosów (4,41 proc.)

Piotr Wilczewski to gorzowski radny. W drugiej turze zmierzy się z urzędującym prezydentem Wójcickim, który rządzi Gorzowem Wielkopolskim od 2014 r.