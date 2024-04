"Wynika to z tego, że samorząd się trochę wykoślawił. W tym sensie, że ma on coraz mniej autonomii, a jednocześnie coraz więcej zadań jest nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego. Mamy też bardzo dużą przewagę konkurencyjną. W wielu gminach rządzą te same osoby od wielu kadencji i nowym ciężko jest wejść na ten rynek wyborczy i rywalizować z inkumbentami, czyli obecnie sprawującymi władzę. Dziś, biorąc pod uwagę ogrom zadań, presję społeczną, opinię publiczną, dla wielu sprawowanie władzy nie jest też już tak atrakcyjne pod względem zarobków" – tłumaczył Stępień.