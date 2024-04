Przepełniony arogancją wywiad ambasadora Izraela udowadnia, że nie ma w jego postawie żadnej refleksji; jako państwo mówimy jednoznacznie: żądamy dokładnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy oraz zadośćuczynienia rodzinie wolontariusza zabitego w Gazie - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wypowiedzi Liwnego skrytykował także m.in. były premier, polityk PiS Mateusz Morawiecki, "Dziś wieczorem na Youtube: ZERO przyzwoitości" - napisał.

Ambasador Izraela w Warszawie Jakow Liwne udzielił dwugodzinnego wywiadu internetowemu Kanałowi Zero, gdzie był pytany przede wszystkim o kwestię śmierci wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen w Gazie, którzy zginęli w wyniku izraelskiego ostrzału konwoju humanitarnego. W wywiadzie Liwne zapewniał m.in., że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych, podczas nocnej operacji; wyraził też ubolewanie wobec śmierci wolontariuszy.

Izraelski dyplomata zapewniał jednocześnie, że władze Izraela będą wyjaśniać, co się stało i dokładnie zbadają przyczyny tragedii, o których następnie poinformują władze Polski i innych państw, których obywatele zginęli w ostrzale konwoju.

Kosiniak-Kamysz krytycznie o wypowiedziach Liwne

Na słowa Liwnego zareagował we wpisie na portalu X (Twitterze) wicepremier Kosiniak-Kamysz. "Przepełniony arogancją wywiad ambasadora Izraela udowadnia, że nie ma w jego postawie żadnej refleksji. Jako państwo mówimy jednoznacznie: żądamy dokładnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy oraz zadośćuczynienia rodzinie ofiary – wolontariusza, który niósł pomoc drugiemu człowiekowi i który nigdy nie powinien być celem ataku" - napisał.

Morawiecki o Liwne na Kanale Zero

Wypowiedzi Liwnego skrytykował także m.in. były premier, polityk PiS Mateusz Morawiecki, "Dziś wieczorem na Youtube: ZERO przyzwoitości" - napisał. Z kolei inny polityk PiS, były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że niezwłocznie powinna zebrać się Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, a na spotkanie zaprosić izraelskiego ambasadora. "Mamy sporo do przedyskutowania" - dodał, apelując do szefa Grupy posła Michała Szczerby o zwołanie spotkania na przyszły tydzień, w trakcie posiedzenia Sejmu.

Liwne o relacjach polsko - izraelskich

Poza kwestią zabitych w Gazie wolontariuszy rozmowa z Liwnem na Kanale Zero dotyczyła m.in. ogólnego stanu relacji polsko-izraelskich, w tym m.in. słów szefa MSZ Izraela Israela Katza z 2019 roku, który stwierdził, że "Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki". Liwne w środowej rozmowie przekonywał, że w Polsce widoczne są zjawiska o charakterze antysemickim; jako przykład wskazywał antysemickie napisy na murach kamienic w Łodzi, którą odwiedził kilka miesięcy temu.

Fogiel o wypowiedzi ambasadora Izraela

Do tych słów nawiązał z kolei polityk PiS, były szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel. "Opowieści ambasadora Izraela o antysemickich napisach na murach, które odwiedzający Polskę rzekomo widzą na każdym kroku to najzwyklejsze kłamstwa. To się może zdarzyć, ale chyba nikt nie przyzna, że jest to powszechne" - stwierdził we wpisie na X.