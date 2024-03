Polityczny spektakl czy rozliczenie win – koalicja rusza z wnioskiem w sprawie Adama Glapińskiego.

We wtorek w południe do marszałka Sejmu ma wpłynąć wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Wczorajsze wypowiedzi Adama Glapińskiego w „Financial Times” i jego zapowiedź listu do premiera Donalda Tuska z propozycją spotkania miały akcję wstrzymać lub spowolnić. – Wysłał list, to znaczy, że chce negocjować – komentuje jeden z polityków koalicji. Zresztą na razie – jak słyszymy – list do Tuska w ogóle nie powstał.

– Gdyby Adam Glapiński jako prezes NBP nie miał tak bliskich kontaktów z politykami, to nie musiałby szukać teraz sposobności, by spotkać się z premierem - mówi Jan Grabiec, szef KPRM.

Nic nie wskazuje na to, by koalicja miała pójść na rękę prezesowi NBP. Pod wstępnym wnioskiem musi być co najmniej 115 podpisów posłów; po południu było ich ponad 180.

Nie wiadomo, ile potrwa postępowanie przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, która musi przygotować wniosek dla Sejmu. Jeden z naszych rozmówców przywołuje poprzednie tego typu przypadki i ocenia, że może to potrwać około roku. Zapowiada się więc polityczny spektakl, który zapewne przysłoni działania obecnych komisji śledczych. Jak słyszymy, do komisji wybiera się Ryszard Petru; ma zastąpić w niej innego parlamentarzystę PL2050 – Pawła Śliza. – Możliwe że w trakcie postępowania pojawią się wnioski do prokuratury (w sprawie Glapińskiego – red.) i zostaną uruchomione postępowania karne równolegle do badania naruszeń przez komisję – podkreśla jeden z naszych rozmówców.

Jak wynika z treści wniosku ujawnionego przez TVN24, prezesowi NBP ma zostać postawione osiem zarzutów, w tym naruszenia przepisów o zakazie finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny, ale także wprowadzenia w błąd ministra finansów. – Zaczyna się od zarzutów relatywnie najcięższej wagi, choć – gdyby to ode mnie zależało – to brak współpracy pomiędzy organami NBP byłby wyżej na tej liście – mówi DGP Ludwik Kotecki, członek RPP.

Pytany o spokojną reakcję rynków, mówi, że dla nich nie jest to żadne zaskoczenie. – Można zresztą zasadnie oceniać, że sformułowane zarzuty i wniosek mają w ostatecznym rozrachunku wzmocnić niezależność NBP i jej organów – dodaje. ©℗A2–3

Współpraca Agnieszka Burzyńska

