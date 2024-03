Sejm 10 kwietnia zajmie się dwoma projektami ustaw o Trybunale Konstytucyjnym - zapowiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że na tym samym posiedzeniu, ale dzień później, izba zajmie się wszystkimi projektami dotyczącymi prawa do przerywania ciąży oraz projektem ws. KRS.

Marszałek przekazał w środę na konferencji prasowej, że Prezydium Sejmu zaplanowało już kwietniowe posiedzenie izby, które odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia.

Zaczniemy po rocznicy katastrofy smoleńskiej

"Zaczniemy 10 kwietnia o godz. 11. Klub PiS prosił nas, żebyśmy uwzględnili jego prośbę, w tym dniu jest rocznica katastrofy smoleńskiej i rano są uroczystości, w związku z tym zaczniemy o godz. 11 sprawozdaniem komisji, to będzie już drugie czytanie projektu o wakacjach kredytowych" - podkreślił Hołownia.

Później - jak kontynuował - "będzie senacka nowela ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników służb mundurowych, następnie unijna ustawa, czy realizująca prawo UE o dostępności". "Tego samego dnia o godz. 16 mamy zaplanowaną dyskusję nad wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, i jeszcze tego samego dnia, czyli 10 kwietnia, pierwsze czytania dwóch projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego".

Dwa projekty ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego

Na początku marca do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty ustaw dot. TK, pod którymi podpisali się posłowie koalicji rządowej; jeden to projekt nowej ustawy o TK, drugi zawiera przepisy wprowadzające do tej ustawy. Razem z przyjętą wcześniej uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji stanowią pakiet kompleksowej reformy TK.

W odniesieniu do obecnych sędziów TK przewidziano, że w ciągu miesiąca od wejścia nowych przepisów w życie mogliby oni złożyć oświadczenia, że przechodzą w stan spoczynku. "Możliwość przejścia w stan spoczynku (...) nie dotyczy osoby nieuprawnionej do orzekania" - głosi projekt.

Co dalej z TK?

W odniesieniu do obecnych sędziów TK w projektach przewidziano, że w ciągu miesiąca od wejścia nowych przepisów w życie mogliby oni złożyć oświadczenia, że przechodzą w stan spoczynku. Możliwość ta "nie dotyczy osoby nieuprawnionej do orzekania"; chodzi o trzy osoby (oraz ich następców) wybrane jeszcze w 2015 r. "w miejsce prawidłowo wybranych uprzednio trzech sędziów". Obowiązki prezesa TK przejąłby sędzia o najdłuższym stażu sędziowskim w TK, zaś w ciągu trzech miesięcy Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK miałoby przedstawić prezydentowi kandydatów na prezesa. Sędziowie TK mieliby być wybierani indywidualnie przez Sejm większością kwalifikowaną 3/5 na 9-letnią kadencję. W projekcie zapisano, że sędzia wybrany przez Sejm jest obowiązany do złożenia ślubowania przed prezydentem, który umożliwia mu złożenie ślubowania nie później niż 14 dni od wyboru.

Marszałek Hołownia powiedział też, że na koniec obrad izby 10 kwietnia Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu ustawy o zmianie definicji zgwałcenia, który złożyła Lewica.

Z kolei dzień później, czyli 11 kwietnia - jak mówił Hołownia - Sejm zgodnie z obietnicą zajmie się wszystkimi czterema projektami dotyczącymi prawa do przerywania ciąży. "Rano będą pytania w sprawach bieżących, później informacja bieżąca przysługująca Lewicy i dalej zaplanowaliśmy ponad sześć godzin dyskusji nad tymi projektami dotyczącymi przerywania ciąży" - powiedział marszałek.

Dodał, że na Prezydium Sejmu zapadła decyzja o wydłużeniu czasu na wystąpienia klubów do 20 minut. "To są cztery projekty, dobrze, żeby każdy (poseł) miał prawo się wypowiedzieć. Nie będzie limitowania pytań, więc ta debata będzie długa i intensywna" - podkreślił Hołownia.

Dwa projekty ustaw związane z przerywaniem ciąży przygotowała Lewica, jeden KO, a jeden Trzecia Droga. Jeden z projektów Lewicy częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Projekt KO zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Projekt Trzeciej Drogi natomiast "odwraca" wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. TK orzekł wówczas, że niekonstytucyjny jest przepis dopuszczający aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Dodatkowo TD chce, aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

Marszałek zaznaczył też, że 11 kwietnia izba zajmie się projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. "I później zobaczymy, czekamy jeszcze na przedłożenia rządowe, mamy tu zaplanowane różne ruchy, być może ustawa o działach, być może któraś z innych ustaw" - dodał marszałek.

Hołownia poinformował, że w ostatnim dniu posiedzenia - 12 kwietnia - izba zajmie się m.in. projektem ustawy prawo pocztowe, projektem dotyczącym odstąpienia od karania rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie oraz rządowym projekt ustawy o ratyfikacji protokołu o pomocy prawnej między Polską i Ukrainą.

"Trzy bardzo mocno wypakowane dni, pewnie jeszcze coś dojdzie, dlatego, że rząd zapowiada, że dużo tych rzeczy teraz już kończy swoją ścieżkę legislacyjną w rządzie i do Sejmu trafi" - zaznaczył marszałek.

Przekazał też, że we wtorek klub PiS złożył osiem projektów ustaw. "Złożył je już akurat po Prezydium, dlatego się już tym nie zajmowaliśmy, ale te projekty oczywiście trafią teraz do analizy i po tych analizach zdecydujemy co z nimi dalej" - powiedział Hołownia. (PAP)

