Jak poinformowała policja, protestujący rolnicy zablokują we wtorek węzły autostradowe Stryków i Łowicz w woj. łódzkim. W tym miejscu niemożliwy będzie m.in. wjazd i zjazd z A2. Autostrada A2 w Łódzkiem nadal zablokowana w obie strony jest w okolicach Wartkowic. Postulatami protestujących rolników są m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Do protestujących mają dołączyć rolnicy z powiatu łowickiego i skierniewickiego.

Jak poinformowała policja, protest ma rozpocząć się o godz. 11 i trwać nieprzerwanie do piątku do godz. 12. Zablokowane zostaną węzły Skierniewice i Łowicz przy autostradzie A2. W tym miejscu niemożliwy będzie wjazd i zjazd z A2. Spowoduje to także poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 70 łączącej Skierniewice i Łowicz.

"Od wtorku do piątku samochody osobowe jadące od Skierniewic w kierunku Łowicza będą mogły dojechać tylko do Bełchowa, gdzie kierowcy będą kierowani objazdem w kierunku Łyszkowic lub Dzierzgowa. Pojazdy ciężarowe nie będą mogły jechać zorganizowanym objazdem i kierowcy będą musieli szukać dróg alternatywnych kierując się na miejscowości Sochaczew, Jeżów, Warszawę lub Rawę Mazowiecką" – przekazała rzeczniczka skierniewickiej policji st. sierż. Aneta Placek-Nowak.

Dla jadących A2 zjazd z autostrady możliwy będzie na węźle Stryków.

Od poniedziałku maszyny rolnicze blokują też przejazd w obu kierunkach autostradą A2 w Wartkowicach w pow. poddębickim między węzłami Dąbie i Emilia. Ruch w kierunku Poznania przekierowywany jest na węźle Emilia, a w kierunku Warszawy na węźle Koło. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do środy.

Postulatami protestujących rolników są m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i poprawa opłacalności produkcji rolnej.