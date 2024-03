Zarząd Krajowy Polski 2050 Szymona Hołowni podjął uchwałę, na mocy której wykluczył posła Adama Gomołę z partii - czytamy w piątkowym oświadczeniu opublikowanym na stronie Polski 2050.

W piątek rano Polska 2050 poinformowała, że poseł Gomoła został zawieszony w partii oraz w klubie parlamentarnym; ma to związek z zarzutami dotyczącymi tego opolskiego posła, który miał m.in. "handlować" miejscem na liście wyborczej Trzeciej Drogi. O decyzji o wykluczeniu Gomoły z partii poinformowano w piątek wieczorem w kolejnym oświadczeniu, zamieszczonym na stronie partii. "Zarząd Krajowy partii 8 marca 2024 roku podjął uchwałę, na mocy której wykluczył posła Adama Gomołę z Polski 2050 Szymona Hołowni" - czytamy.

"Wszyscy członkowie partii Polska 2050, zgodnie ze statutem, są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych norm etycznych, a także sumiennego i rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych im w wyborach do organów publicznych z rekomendacji partii. Zaistniała sytuacja pozostawia wątpliwości, czy w przypadku pana posła Adama Gomoły zostały zachowane standardy przejrzystości i transparentności. W związku z tym, na podstawie głosowania członków zarządu krajowego partii, poseł Adam Gomoła został dzisiaj wykluczony z partii Polska 2050" - wskazano w komunikacie.

Portal Nowa Trybuna Opolska poinformował w piątek, że "dotarł do nagrania, w którym poseł Polski 2050 Adam Gomoła nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tys. zł na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego". Według portalu, na nagraniu słychać jak poseł Gomoła powiedział, "podpisywanie umów konsultingowych jest powszechną praktyką w jego otoczeniu politycznym." "Na kluczowych miejscach często się tak dzieje" - twierdzi poseł Polski 2050.

Po publikacji zarząd partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydał w piątek pierwsze oświadczenie, w którym poinformował, że w związku z informacjami prasowymi dotyczącymi posła Adama Gomoły został on zobowiązany do złożenia pełnych wyjaśnień. Jednocześnie został odsunięty od wszelkich czynności związanych z toczącą się kampanią wyborczą. Podano, że region opolski objęty zostanie dodatkowym nadzorem pełnomocnika finansowego KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. Do czasu wyjaśnienia sprawy poseł Gomoła został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga.

"Jeżeli to oskarżenie, które spotkało posła Gomołę, potwierdzi się albo przynajmniej ja nadal będę miał wątpliwości co do tego, jak w tej sytuacji się zachował, będę rekomendował władzom klubu i zarządowi partii zakończenie współpracy z posłem Gomołą" - zapowiedział w piątek lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zarząd partii zapewnił też, że prowadzi kampanię wyborczą zgodnie z przepisami prawa i na bieżąco wyjaśni każdy niepokojący sygnał. "W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień zarząd partii podejmie stosowne działania" - napisano w oświadczeniu.(PAP)

mml/ mrr/