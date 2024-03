Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska poinformowała w Sejmie, że kontrola w Narodowym Instytucie Wolności była niezbędna i że dobiega końca. Zapewniła też organizacje pozarządowe, że niebawem środki na finansowanie ich działania zostaną odblokowane. Dodała, że finansowanie będzie organizowane w sposób jawny, transparentny, by wszyscy mieli pewność, że wnioski oceniane są przez niezależnych ekspertów.

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska, odpowiadając na pytanie posła Piotra Glińskiego (PiS) o wstrzymanie wieloletnich programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na rok 2024 w wysokości prawie 250 mln zł, powiedziała, że zapoznała się szczegółowo z dotychczasowymi wykonywanymi zadaniami.

Buczyńska o negatywnych sygnałach

Poinformowała, że - w związku z liczbą negatywnych sygnałów związanych z tym, jak środki są dystrybuowane przez Narodowy Instytut Wolności - należało sprawdzić procedury konkursowe przyznawania środków organizacjom pozarządowym.

Minister dodała, że w NIW trwa kontrola, która niedługo dobiegnie końca, ale już w tym momencie widzi szereg patologii, które miały miejsce podczas działania jej poprzednika. Wymieniła m.in. nieprawidłowości związane z organizacją gali wolontariatu w TVP.

"Za chwilę odblokujemy środki i zapewnimy państwu finansowanie na działania, bo wiemy jak istotne jest działanie sektora organizacji pozarządowych" - powiedziała Buczyńska, zwracając się do środowisk organizacji pozarządowych.

Buczyńska o finansowaniu w sposób transparentny

Dodała, że finansowanie będzie organizowane w sposób jawny, transparentny, by wszyscy mieli pewność, że wnioski oceniane są przez niezależnych ekspertów. "Ocena wniosków powinna być oparta wyłącznie o ekspercki, transparentny proces" - podkreśliła. Zapewniła, że nie pozwoli na to, co się działo uprzednio, m.in. na dzielenie sektora organizacji pozarządowych.

Podkreśliła też, że nie będzie politycznego klucza w dysponowaniu pieniędzmi dla organizacji pozarządowych.