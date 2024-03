Użytkownicy Facebooka zgłaszają awarie, które polegają na niemożności zalogowania się. Problemy mają dotyczyć również aplikacji messenger.

Jak podaje serwis interia.pl: "Do skokowego wzrostu zgłoszeń o awarii doszło po godz. 16. Z danych downdetector.pl wynika, że do tej pory odnotowano ponad 14 tys. zgłoszeń". Użytkownicy zostali wylogowani z aplikacji i nie mogą się ponownie do niej zalogować.

Problemy mają dotyczyć również bardzo popularnego messengera.