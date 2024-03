Jestem premierem, więc to oczywiste, że mamy w końcu te 600 mld zł z Unii - tak decyzję o odblokowaniu europejskich środków dla Polski podsumował w piątek wieczorem Donald Tusk w internetowym spocie.

Komisja Europejska w czwartek formalnie odblokowała, po niemal trzech latach, 137 mld euro dla Polski w Krajowym Planie Obudowy i w funduszach z polityki spójności.

W piątek premier Donald Tusk odniósł się do tej decyzji w spocie zamieszczonym na swoim oficjalnym profilu na TikToku. Materiał zatytułowano "Jestem premierem, więc to oczywiste, że...". Tusk wśród oczywistości związanych z byciem szefem rządu wymienia brak czasu dla rodziny, widok z okna rezydencji na kaczki... w Łazienkach czy ochronę oficera SOP podczas joggingu. Słyszymy m.in.: "jestem premierem, więc to oczywiste, że kiedy biegnę dyszkę, to pan Tomek z SOP-u też biegnie dyszkę". "Ale tylko ja mam zadyszkę" - dodaje Tusk.

Materiał puentuje stwierdzeniem: "jestem premierem, więc to oczywiste, że mamy w końcu te 600 mld z Unii".

Zablokowane dotychczas fundusze dla Polski to nie tylko o 60 mld euro z KPO, ale również o 76 mld euro funduszy z polityki spójności, czyli łącznie mniej więcej 600 mld zł. Komisja Europejska wydała w czwartek wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Komisja uznała, że Polska spełniła tzw. kamienie milowe, m.in. dotyczące niezależności systemu sądowniczego, co umożliwia wypłatę środków w ramach pierwszego wniosku o płatność. W kolejnym kroku decyzja o przekazaniu środków Polsce będzie musiała zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie w ramach Rady.(PAP)