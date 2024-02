Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że szef resortu złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w trybie niejawnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu "Laptop dla ucznia".

"Materiały, które stały się podstawą do złożenia zawiadomienia stanowią informację niejawną" - czytamy w komunikacie resortu cyfryzacji.

Na komunikat zareagował Janusz Cieszyński, były szef resortu. "Zawiadomienie do prokuratury, o którego szczegółach nic nie wiadomo, odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od chaosu w Ministerstwie Cyfryzacji na starcie tej kadencji. Brak własnych pomysłów, brak realnych działań, kadrowa karuzela z jednodniowymi dyrektorami - to nie tak powinno wyglądać. Wiele osób, także tych, które nie głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, gratulowało tego, co udało się osiągnąć w budowie cyfrowego państwa. To duża strata, że na Królewską 27 wdarła się brudna polityka"

Koniec programu "Laptop dla ucznia"

Przypomnimy: Barbara Nowacka oraz Krzysztof Gawkowski poinformowali ósmego lutego podczas wspólnej konferencji prasowej o zawieszeniu programu "Laptop dla ucznia" i złożeniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Zapowiedzieli też prace nad nowymi rozwiązaniami – programem "Cyfrowy uczeń".

W komunikacie ministerstwa czytamy o problemach formalnych tego programu:

Brak zabezpieczenia finansowego (zarówno ze środków Budżetu Państwa jak i KPO) do realizacji przetargu w roku 2024;

Brak zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla klas IV.

Brak przygotowanej w poprzedniej kadencji dokumentacji przez MEiN wskazanych jako kamienie milowe KPO – strategia cyfryzacji edukacji oraz ram dystrybucji sprzętu do szkół.

Brak jasności co do podstawy prawnej ogłoszenia przetargu, ze względu na brak źródeł finansowania.

Konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych i terminu realizacji zadań z ustawy.

Koszty programu „Laptop dla ucznia” w roku 2023 i szacunek kosztów na rok 2024 to: 1,15 mld zł na zakup laptopów dla uczniów w 2023 – z KPO (prefinansowanie) oraz 1,3 mld - potrzebne jest na realizację programu w 2024 – z budżetu państwa (poprzedni rząd nie wpisał tych środków do projektu ustawy budżetowej) - przekazał resort.