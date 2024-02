Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział dzisiaj, że bez rzeczywiście niezależnego Trybunału Konstytucyjnego nie ma praworządności. Jarosław Kaczyński dodał, że PiS musi odzyskać siłę medialną po to, by w Polsce była demokracja.

Prezes PiS zabrał głos podczas Protestu Wolnych Polaków przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie.

"My w tej chwili prowadzimy walkę o Trybunał, (…) bez rzeczywiście niezależnego TK nie ma praworządności, nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana, by była rzeczywiście aktem podstawowym. Dzisiaj, ci sami, którzy nie tak dawno jeszcze nosili napis konstytucja na koszulkach, depczą ją w sposób zupełnie niesłychany" - powiedział Kaczyński.

Przekonywał, że obecnie konstytucja jest łamana, ponieważ atakowane są - jak stwierdził - niezależne media i tym samym siłą zmieniany jest ważny element demokracji. "Bo demokracja wymaga pluralizmu medialnego, wymaga tego, by mogły być reprezentowane różne poglądy, by się mogły ścierać. Nie może być tak, że wielka część Polaków, to Polacy milczący, Polacy, którzy nie mają swoich mediów - tak nie może być" - mówił Kaczyński.

Dodał, że Telewizja Republika "jest wspaniała, ale nie może być jedna". "Musimy odzyskać medialną siłę po to, by w Polsce była demokracja" - powiedział Kaczyński.