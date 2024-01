O godz. 20 w niedzielę w całym kraju rozbłysły "Światełka do nieba" - kulminacyjny moment 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tego czasu zebrano ponad 112 mln zł. Cel tegorocznej zbiórki to "Płuca po pandemii".

WOŚP 2024. Zebrano ponad 112 mln zł

Jak przekazał sztab, tuż przed "Światełkiem do Nieba", które tradycyjnie odbywa się o godz. 20, wolontariusze WOŚP zebrali ponad 100 mln zł.

W Warszawie scena, miasteczko i główne studio WOŚP powstały na błoniach PGE Narodowego i to tam o godz. 20 można było zobaczyć zwieńczające finał widowisko świetlno-muzyczne, ale wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbywały się w niedzielę w wielu miastach i miejscowościach w Polsce.

WOŚP w polskich miastach

O godzinie 11.40 spod Stadionu Narodowego wyruszyli uczestnicy 18. Biegu "Policz się z cukrzycą". Udział w nim wzięli nie tylko warszawiacy, ale m.in. minister edukacji narodowej Barbara Nowacka czy wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. W biegu wziął też udział minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

W dniu finału w stolicy można było zwiedzić m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz zabytkową stację filtrów Lindleya, a tramwaje Warszawskie proponowały zwiedzanie zajezdni i przejazd tramwajem-kabrioletem.

Na krakowskim rynku z kolei zorganizowano kwestę z udziałem Anny Dymnej i wolontariuszy fundacji "Mimo wszystko". W południe z bulwaru Kurlandzkiego wyruszył natomiast organizowany przez Hufiec ZHP Kraków Podgórze "Bieg Wielkich Serc".

W Łodzi jednym z głównych punktów programu tegorocznego finału WOŚP była wielka szarża, czyli parada na ul. Piotrkowskiej kilkudziesięciu jeźdźców, powozów i zaprzęgów konnych. Szereg atrakcji zaplanowano też w łódzkiej Manufakturze - m.in. fotobudkę, animacje pod okiem Łódzkich Skrzatów i Mandorii, pokazy tancerzy czy spotkanie z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem.

Na Kasprowym Wierchu w Tatrach, na wysokości 1987 m n.p.m., zorganizowano najwyżej położoną w Polsce kwestę WOŚP. Pieniądze zbierali m.in. pracownicy Polskich Kolei Linowych (PKL). Na licytację przeznaczyli też fragment historycznej liny nośnej kolejki wożącej turystów na tę górę.

Z Kalisza już po raz 24. przyjechała do Warszawy Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów, by dostarczyć do studia WOŚP czek na 62 tys. zł. W zbiórkę środków zaangażowało się 120 wolontariuszy z 29 szkół powiatu kaliskiego i 8 szkół z Kalisza. W tegorocznej sztafecie na rowery wsiadło 32 zawodników – samorządowcy, urzędnicy, przedsiębiorcy i sportowcy.

We Wrocławiu koncert finału WOŚP na rynku został zainaugurowany przez prezydenta miasta Jacka Sutryka oraz konsulów honorowych ponad 20 państw i UE. W treningu prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów fitness, któremu towarzyszyła zbiórka pieniędzy, wzięli udział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

Komenda Główna Policji poinformowała w niedzielę wieczorem, że 32. Finał WOŚP przebiegał bezpiecznie.

Aukcje WOŚP. Co poszło na licytacje?

W sumie w tegorocznym Finale brało udział 120 tys. wolontariuszy; w internecie odbywało się kilkaset aukcji.

Wśród sportowych "hitów" aukcji znalazła się m.in. czerwona sukienka tenisistki Igi Świątek, koszykarskie buty Marcina Gortata, zdobiony 24-karatową złotą folią kask Tomasza Golloba czy motocykl, na którym w minionym roku Bartosz Zmarzlik wywalczył czwarty złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. Na aukcji można było również licytować koszulkę Roberta Lewandowskiego z podpisami zawodników FC Barcelona.

Z kolei Wojsko Polskie wystawiło na licytację dwudniowe szkolenie na morzu z Marynarką Wojenną, udział w lotniczej sesji zdjęciowej "Air to Air", a także dzień szkolenia z komandosami z jednostki Agat i Formoza.

Udział w 32. Finale WOŚP brali też samorządowcy i politycy. Wylicytować można m.in. aktywny dzień z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem czy trening tenisa z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz.

Premier Donald Tusk przeznaczył na aukcję WOŚP automatyczny, pozłacany ołówek generała Władysława Sikorskiego, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia - barierkę spod Sejmu.

Natomiast prezydent Andrzej Duda wystawił na aukcję zestaw filiżanek do espresso z bilecikiem z osobistą dedykacją prezydenta, a pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda - wieczorową suknię wyszywaną cekinami.

W akcję włączyła się także Polska Agencja Prasowa, która ofiarowała na licytacje trzy fotografie.

WOŚP gra także poza granicami Polski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w niedzielę również za granicą, m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie oraz na krańcach świata – w pobliżu biegunów południowego i północnego.

Podczas 32. Finału WOŚP zbierane są pieniądze zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a tegoroczne hasło brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tys. urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2023 roku - dedykowano walce z sepsą. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków w 2023 r. udało się zebrać 243 259 387,25 zł.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar

