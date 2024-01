"Stworzyliśmy nowoczesny koncern, który w szybkim tempie umacnia pozycję w regionie. Już w tym roku zrealizujemy nasz strategiczny cel, jakim jest posiadanie sieci sprzedaży paliw liczącej 3,5 tys. stacji. Wykorzystując mocną pozycję Orlenu, doświadczenie w realizacji fuzji i przejęć oraz potencjał finansowy, w ostatnich 12 miesiącach powiększyliśmy liczbę naszych stacji o prawie 350 placówek, z czego ponad 330 to stacje za granicą. Teraz koncentrujemy się na tym, aby wszystkie nowo przejęte obiekty dostosować do wysokich standardów, które są wizytówką sieci Orlen. Będziemy również konsekwentnie wyposażać kolejne stacje w infrastrukturę do ładowania aut z napędem elektrycznym" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.