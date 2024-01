"Nie może dochodzić do tego, że obywatel udając się do sądu i oczekując na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy ma wątpliwości co do tego, czy jego wyrok nie będzie zakwestionowany z tego powodu, iż w jego wydaniu brał udział sędzia powołany w niewłaściwej procedurze. Pilnie potrzebna jest zmiana zasad powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, a także uporządkowanie statusu sędziów powołanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa, która weszła w życie w 2018 roku" - powiedział Wiącek.