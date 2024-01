Premier Donald Tusk zabrał głos na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

- Jeden z pierwszych postulatów dotyczący praw i wolności kobiet - w tym przypadku mówimy o swobodnym dostępie do środków antykoncepcyjnych, a precyzyjnie mówiąc - do tzw. pigułki dzień po, czyli do produktów leczniczych, które są stosowane w antykoncepcji. One zostały z bliżej nieokreślonych powodów wpisane do ustawy, jako leki wymagające recepty, co często ogranicza lub redukuje do zera możliwość skorzystania z tego środka przez zainteresowane - wskazał. - Jako rząd zaproponujemy zmianę ustawy dokładnie w tym punkcie, dlatego też te środki antykoncepcyjne będą bez recepty - podkreślił premier.

- Będę oczekiwał szczegółowych informacji od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wypłat 800+. W bardzo nielicznych przypadkach okazało się, że rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 zł z uwagi na formalne, urzędnicze przeszkody. Każda bez wyjątku rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeżeli oczywiście należy się jej to świadczenie - powiedział.

Termin wyborów samorządowych

- Podjąłem decyzję o wydaniu rozporządzenia, formalnie prześlę je do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym, ale wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. W ten sposób rozpoczynamy kalendarz wyborczy - wskazał.

- Dzisiaj odbyło się również spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. (…) Poruszyliśmy kwestie sytuacji wewnętrznej. Powiedziałem panu prezydentowi, że niezależnie od tego, że mamy różne poglądy np. na praworządność, dla mnie "terror praworządności" to jedna z najważniejszych zasad, jakimi chcę się kierować. Uważam, że wszyscy bez wyjątku - czy to prezydent, minister, poseł, czy to emeryt czy licealista - powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym. Nie politycy, a sądy powinny rozstrzygać o tym, kto jest winny, a kto jest niewinny, jakie są tego konsekwencje. Nie sądzę, abym przekonał pana prezydenta - odniosłem takie wrażenie podczas tego spotkania, że zostajemy przy swoich opiniach i zdaniach dotyczących praworządności - podkreślił.

Premier wskazał, że podczas rozmowy z Andrzejem Dudą mówił, że nie wyobraża sobie braku współpracy w dwóch zasadniczych kwestiach: bezpieczeństwie zewnętrznym, polityce międzynarodowej oraz bezpieczeństwie wewnętrznym. - Bardzo bym chciał, aby to pole wspólne było jak najszersze. Jestem gotowy do współpracy z każdym, także z dzisiejszą opozycją, jakkolwiek się nazywa i cokolwiek o mnie myśli. Jestem gotów do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek, Polaków i państwa polskiego. (…) Z panem prezydentem ustaliliśmy pełną wymianę informacji - powiedział Donald Tusk.

Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

- Wyraziłem także opinię, że w sytuacji, w której pan prezydent jest przekonany o potrzebie ułaskawienia skazanych i osadzonych byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika, to ja nie będę tego komentował. Jest dla mnie oczywiste, że jest to uprawnienie pana prezydenta, jeśli osadzeni zostali ułaskawieni, to tego samego dnia powinni zostać uwolnieni. To wynika bezpośrednio z konstytucyjnych uprawnień pana prezydenta. Jedynym pytaniem jest to, czy pan prezydent jest gotów i chce ułaskawić osadzonych, czy nie, ale to już nie jest moja rola - przekazał premier.

Tusk powiedział, że podkreślił Dudzie, że będzie przestrzegał prawa, wyroków sądowych w sposób jednoznaczny i konsekwentny.