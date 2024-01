Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prokuratorem Dariuszem Barskim ma formę wideopołączenia; zdaje się, że się zaczęło - powiedział w poniedziałek po godz. 8 w Radiu Zet szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Dariusz Barski od 12 stycznia nie pełni funkcji Prokuratora Krajowego; resort poinformował również, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

W poniedziałek rano prezydent Andrzej Duda miał się spotkać z prokuratorem Dariuszem Barskim i jego współpracownikami.

Mastalerek po godz. 8 rano przekazał, że spotkanie prezydenta z prokuratorem Barskim za chwilę powinno się rozpocząć. Doprecyzował, że będzie w formule wideopołączenia, natomiast część zastępców będzie obecna w Pałacu Prezydenckim.

"Będzie rozmowa o oczywistych oczywistościach, czyli że prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, a wszystkie działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara są nielegalne" - powiedział szef Gabinetu Prezydenta.

Chwilę później dodał, że spotkanie "zdaje się, że zaczęło".

Mastalerek ocenił też, że Adam Bodnar zaprzecza wszystkiemu, co robił wcześniej jako wiceszef Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i rzecznik praw obywatelskich.

W piątek MS poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Z kolei Prokuratura Krajowa oświadczyła w piątek, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.