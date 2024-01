Nie wiem czy decyzja marszałka Sejmu Szymona Hołowni o przeniesieniu posiedzenia Sejmu uspokoi sytuację wokół sprawy mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - powiedziała szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Posiedzenia Sejmu przeniesione

Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że zaplanowane na bieżący tydzień dwa posiedzenia Sejmu (w dniach 10-11 stycznia oraz 12 stycznia) zostały przeniesione na przyszły tydzień, na wtorek, środę i czwartek. Dodał, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się projektami: budżetu, ustawy okołobudżetowej, a także wnioskiem o wotum nieufności dla szefa MKiDN. W ocenie marszałka, "to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu obrady Sejmu przebiegałyby spokojnie".

Decyzja Sądu Najwyższego

Żukowska, która uczestniczyła w Konwencie Seniorów, powiedziała, że do przyszłego tygodnia na pewno wyjaśni się więcej ws. decyzji Sądu Najwyższego. "Marszałek Hołownia powiedział nam, że czeka jeszcze na komplet dokumentów, więc zobaczymy, co się wydarzy, jeśli ten komplet dokumentów już będzie" - powiedziała posłanka. "Czy to uspokoi sytuację związaną z Wąsikiem i Kamińskim? Nie wiem, nie jestem przekonana" - dodała. Według Żukowskiej Prawo i Sprawiedliwość może przesunąć zaplanowaną na czwartek manifestacjępod Sejmem na przyszły tydzień.

Marszałek Hołownia prowadził konsultacje

Marszałek Hołownia od poniedziałku prowadził konsultacje w sprawie polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, w stosunku do których jeszcze w grudniu wydał postanowienie o wygaśnięciu ich mandatów poselskich w związku ze skazaniem ich prawomocnym wyrokiem na kary więzienia. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Afera gruntowa

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r.

Stanowisko Izby Kontroli Nadzwyczajnej

W ubiegłą środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatuWąsika, a w piątek postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

Decyzja Izby Pracy

Marszałek Hołownia powiedział, że odwołania Wąsika i Kamińskiego od postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów skierował do Izby Pracy SN i czeka na decyzję tej Izby w tej sprawie. Sprawą odwołania Kamińskiego Izba Pracy ma się zająć w środę.