Dzisiaj, we wtorek, prezydent Andrzej Duda spotkał się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. O zaproszeniu wczoraj poinformowała Kancelaria Prezydenta. Spotkaniu ma towarzyszyć uroczystość powołania ich bliskich współpracowników na doradców Dudy.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP. W wydarzeniu wzięli udział Kamiński i Wąsik.

"Macie panowie za sobą wielkie doświadczenie i cechujecie się rzetelnością wykonywania powierzonych zadań. Najlepszym dowodem na Wasz propaństwowy patriotyzm jest to, że współpracowaliście w ostatnich latach z Ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem" - przekazał Andrzej Duda w serwisie X.

W poniedziałek prezydent przekazał w serwisie X, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika było określane jako "podręcznikowe".

"Moje stanowisko jest jednoznaczne, prerogatywa prezydencka została wykonana w 2015 r., a panowie zostali skutecznie ułaskawieni i to zamknęło sprawę. Nie mam wątpliwości, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają mandaty poselskie i mają prawo je wykonywać" - poinformował.

Jednocześnie wczoraj Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia podał, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych do jednostek penitencjarnych. Sąd nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego ani o umorzenie postępowania czy wstrzymania wykonalności kar dwóch lat pozbawienia wolności.

Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP, odniósł się do sprawy na antenie Polsat News. "To jest kolejny zły sygnał tego, co się dzieje teraz w Polsce. To znaczy, że Sąd Rejonowy kwestionuje prerogatywy Prezydenta. To znaczy, że Sąd Rejonowy tą swoją decyzją postanowił działać wbrew wyrokom Sądu Konstytucyjnego. Sytuacja bez precedensu" - wskazał.