8 i 11 stycznia ZUS zrealizuje kolejne przelewy w ramach świadczenia 800 plus. Łącznie w sześciu terminach stycznia wypłacimy rodzicom 3 mld 288 mln zł – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

800 plus to grubo ponad 3 mld. tylko w styczniu

“Realizacja programu 800 plus przebiega sprawnie” - zapewniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Zmiana ta nastąpi z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. "8 stycznia (termin wypłaty – 9.01) i 11 stycznia (terminy wypłaty – 12.01, 14.01) ZUS zrealizuje kolejne przelewy w ramach świadczenia 800 plus" – przekazała prezes ZUS.

"Łącznie w sześciu terminach stycznia wypłacimy rodzicom 3 mld 288 mln zł".

– dodała szefowa ZUS.

300 zł więcej dla uprawnionych rodziców

Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Uprawnieni otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas, ale w nowej wysokości. Zostaną także poinformowani o tym elektronicznie.

6,6 mln dzieci wspartych przez 800 plus

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć tylko drogą elektroniczną przez internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Według rządowych szacunków w 2024 r. do 800 plus będzie uprawnionych 6,6 mln dzieci.