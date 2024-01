Szef Gabinetu Prezydenta RP Mastalerek poinformował, że dziś Prezydent Andrzeja Duda będzie rozmawiał z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w Pałacu Prezydenckim ws. skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Spotkanie Duda-Hołownia

Mastalerek przekazał, że rozmowa ma odbyć się dziś w godzinach popołudniowych.

"Pan prezydent dziś zaprosił marszałka Sejmu Hołownię do Pałacu Prezydenckiego. Rano wyjdą zaproszenia dla marszałka Hołowni" - zapowiedział Mastalerek, dodając, że "wierzy, że marszałek przyjmie zaproszenie, gdyż dzieją się bardzo ważne sprawy".

Dopytywany, czy spotkanie dotyczyć będzie sytuacji związanej ze skazanymi politykami PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Mastalerek powiedział, że "oczywiście trzeba rozwiązać tę sprawę, trzeba rozwiązać kryzys, i o tym będzie chciał prezydent rozmawiać".

Prezydent swój akt łaski wobec Kamińskiego i Wąsika uznaje za skuteczny

Mastalerek pytany, czy prezydent zamierza zrobić coś więcej w związku z politykami PiS, powiedział: "Prezydent zrobił już wszystko na co konstytucja pozwalała, czyli ułaskawił ich". Podkreślił, że wydany akt łaski był skuteczny, wręcz "podręcznikowy".

Pytany, "co to za więźniowie polityczni, których osądził niezawisły sąd, a prezydent może wydać ponownie akt łaski, którego nikt nie będzie mógł podważyć", Mastalerek odpowiedział, że sąd drugiej instancji nie miał prawa zajmować się sprawą Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy. Zaznaczył, że od 16 listopada 2015 roku są oni ułaskawieni. "A dziś, pomimo trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który przyznaje rację prezydentowi, pomimo tłumaczenia Sądu Najwyższego, w tym piśmie do marszałka Hołowni (...) mamy zapowiedź, że oni nie są posłami" - mówił przedstawiciel prezydenta.

Marszałek jest już umówiony…

W poniedziałek, w związku z decyzją SN, na poniedziałek rano zaplanowane są konsultacje marszałka Sejmu z szefem MS, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, następnie zaś z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem oraz sędziami w stanie spoczynku. Z kolei na wtorek zaplanowano spotkanie z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem.

Kamiński i Wąsik. Jak to się stało?

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.