Członek Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym prok. Ewa Wrzosek poinformowała na platformie X o decyzji warszawskiego sądu rejonowego, który zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności skazanym b. agentom CBA, współoskarżonym ws. b. szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zarządzenie wykonania kary

"Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy właśnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności skazanym b. agentom CBA, którzy w aferze gruntowej wykonywali polecenia swojego ówczesnego szefa Kamińskiego i jego zastępcy Wąsika" - napisała prokurator Ewa Wrzosek.

Sąd Okręgowy w Warszawie w grudniu 2023 roku orzekł prawomocnie kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz po roku więzienia dla dwóch b. agentów CBA za działania operacyjne podczas "afery gruntowej".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Prawo łaski Dudy

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Również dwaj byli agenci zostali wtedy ułaskawieni.

Pod koniec grudnia b. szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik odwołali się do Sadu Najwyższego w sprawie wygaszenia mandatów poselskich. Dwaj skazani wraz z nimi b. agenci nie są posłami; jak przekazało oko.press - nie złożyli wniosków o odroczenie kary.

Umorzenie postępowania wykonawczego

"Taki wniosek złożył tylko zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie, który wniósł o umorzenie postępowania wykonawczego wobec wszystkich skazanych, w tym Wąsika i Kamińskiego. Złożył on też wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania tego wniosku" - podał portal. Sąd odmówił jednak wstrzymania osadzenia wobec dwóch b. agentów, co oznacza, że policja w każdej chwili może doprowadzić ich do więzienia.

CBA w tzw. aferze gruntowej

Proces dotyczył operacji CBA w tzw. aferze gruntowej z lata 2007 r. CBA zakończyło tę operację specjalną wręczeniem dwóm mężczyznom tzw. kontrolowanej łapówki za "odrolnienie" w kierowanym przez Andrzeja Leppera ministerstwie rolnictwa gruntu na Mazurach. Finał akcji miał utrudnić przeciek, wskutek czego z rządu odwołano szefa MSWiA Janusza Kaczmarka.