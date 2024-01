Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 56,9 tys., wniosków złożono 101,9 tys. Z kolei, w ramach innego programu rządowego, dotychczas założono 5 115 kont mieszkaniowych. Wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką na jej profilu na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to wzrost o 223 szt. t/t.