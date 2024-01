Do Sądu Najwyższego zostały przekazane odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Odwołania skierowano do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN - poinformował dyrektor generalny Gabinetu Marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski.

Odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Dyrektor generalny Gabinetu Marszałka Sejmu o decyzji poinformował podczas konferencji prasowej. "Odwołania zostały przekazane ze stosownym pismem przewodnim marszałka Sejmu i ze stosownymi załącznikami" - przekazał. "Odwołania te zostały przekazane do Sądu Najwyższego, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" - uściślił.

Jak dodał, ponieważ marszałek Sejmu Szymon Hołownia w tej sprawie "jest urzędnikiem i wykonuje czynności urzędowe - jego zadaniem, które nakłada na niego konstytucja, jest zapewnić organom państwa sprawność w działaniu". "A także, w tej trudnej ustrojowo sytuacji, dołożyć wszelkich starań, aby orzeczenie, które zapadnie w tej sprawie, było niepodważalne, wydane przez sędziów, których status nie budzi żadnych wątpliwości" - mówił Zakroczymski.

Dyrektywa wynikającą z konstytucji

"Kierując się tą dyrektywą wynikającą z konstytucji marszałek Sejmu podjął decyzję, że skierował to pismo do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dalszy ciąg tej sprawy jest w rękach sędziów Sądu Najwyższego" - przekazał Zakroczymski. "Marszałek Sejmu i Kancelaria Sejmu wyraża przekonanie, że nie ma kompetentniejszego organu, żeby wypowiadać się dalej w tej kwestii" - zaznaczył.

Jak poinformował dyrektor generalny, marszałek Hołownia swoje działania podjął po zasięgnięciu opinii prawnych specjalistów i kierował się "troską o to, aby orzeczenie w tej sprawie zostało wydane przez sędziów, których status nie budzi żadnych wątpliwości".

Przyznał, że podobna sprawa z 2011 roku, która dotyczyła mandatów wybranych na posłów z list PiS Dariusza Barskiego i Bogdana Święczkowskiego, była również rozpatrywana przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Decyzja marszałkaSejmu

Już w zeszły piątek SN informował, że wpłynęły odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Tamte odwołania zostały złożone bez pośrednictwa marszałka Sejmu i skierowano je do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Zakroczymski mówił wówczas, że "Kodeks wybroczy nie pozostawia żadnych wątpliwości: jedyną drogą którą posłowie mogą złożyć odwołanie do SN, jest to droga przez marszałka Sejmu".

Stanowisko obrońcy Kamińskiego

Obrońca Kamińskiego, mec. Michał Zuchmantowicz mówił wtedy, że odwołania zostały w piątek złożone "w sposób dwojaki" - do marszałka Sejmu, ale także bezpośrednio do Sądu Najwyższego - "ponieważ nie mamy pewności i zaufania co do prawidłowości działania ze strony marszałka". "Zabezpieczamy się na wszelkie możliwe sposoby, aby nie było sytuacji, że coś zostanie przetrzymane i jakiś termin upłynie" - wskazywał adwokat.

Jak ocenił w środę mec. Zuchmantowicz przepisy nie dają marszałkowi Sejmu podstawy, do tego, aby wybierać właściwą izbę tego sądu. "Odwołanie kieruje się do SN, a rozdział następuje już w ramach struktury SN" - dodał adwokat.

Marszałek Sejmu postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z upływem 20 grudnia 2023 r. wydał w czwartek, 21 grudnia.

"W Sejmie i Senacie nie może być osoba skazana"

Jak wówczas informowało Centrum Informacyjne Sejmu, w uzasadnieniu obu dokumentów marszałek Hołownia wskazał, że konstytucja przewiduje, iż wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, zaś zgodnie z Kodeksem wyborczym prawa wybieralności w wyborach do Sejmu nie ma osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. "Skutkiem utraty prawa wybieralności jest (...) wygaśnięcie mandatu posła" - podało CIS.

"Uważam, że jest to decyzja nielegalna i będę się odwoływał" - zapowiadał Kamiński przy okazji posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Skazaniprawomocnym wyrokiem

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępcaMaciej Wąsik, zostali skazani 20 grudnia br. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem SN. Na początku czerwca br. SN w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.