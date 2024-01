Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydaje się naszym naturalnym kandydatem w wyborach prezydenckich w 2025 roku, spełnia wszelkie pokładane nadzieje - mówił wiceszef klubu KO Konrad Frysztak.

Kto powinien być kandydatem KO na prezydenta?

Frysztak pytany był m.in. o to, kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w wyborach w 2025 r.

"W sposób naturalny mamy kandydata. Moim kandydatem będzie (prezydent m. st. Warszawy, wiceprzewodniczący PO) Rafał Trzaskowski. Kandydat, który startował w poprzednich wyborach i gdyby te wybory nie były, nie chcę użyć mocnego słowa, ale gdyby nie były wypaczone przez media publiczne, chociażby w kwestii dostępu do odbiorców telewizji publicznej i mediów publicznych, być może Rafał Trzaskowski wygrałby te wybory" - ocenił.

Czy Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich?

Pytany o to, czy przewodniczący PO Donald Tusk nie będzie chciał ponownie kandydować na prezydenta odpowiedział: "Wydaje mi się, że nie, zdaje się, że to wynikało już od momentu powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki".

"Donald Tusk chciał być premierem, jest premierem i w tej funkcji się już realizuje i będzie realizował, a Rafał Trzaskowski wydaje się naszym naturalnym kandydatem na urząd prezydenta Polski i spełnia wszelkie pokładane nadzieje w kandydacie na prezydenta. Jest świetnym dyplomatą, doskonale zna języki, nie musi się ich cały czas uczyć" - powiedział.

Druga kadencja obecnego prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2025 r.