To jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce poczuli się naprawdę jak w domu. Szczęśliwej Polski już czas - powiedział premier Donald Tusk w nagraniu podsumowującym 2023 r., które pojawiło się w niedzielę na profilu PO na portalu X (dawniej Twitter).

W niedzielę na profilu PO na portalu X (dawniej Twitter) opublikowano klip wideo ukazujący moment objęcia przez Donalda Tuska funkcji premiera oraz urywki spotkań polityka z wyborcami. "Dziękujemy, że byliście z nami. Chcieli wam wmówić, że nie macie już szans. Ich wielką nadzieją był brak naszej nadziei" - podkreślił w nagraniu szef rządu.

Dodał, że ten czas już się skończył. "Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą ukochaną Polskę. To naprawdę jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce poczuli się naprawdę jak w domu. Szczęśliwej Polski już czas" - powiedział Tusk.

Nagranie opatrzono wpisem: "Rok 2023. Wspólnie pisaliśmy tę historię!".

Wcześniej, w sobotę, premier wygłosił w TVP orędzie noworoczne, w którym zapewnił, że nie spocznie, dopóki Polacy nie odrodzą się jako jedna wspólnota i wielki, silny naród. "Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi. Żebyście tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, te zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw i globalnych autorytetów. Ja miałem okazję słuchać tego podczas odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat, to dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności" - podsumował.