„Jedyne rozstrzygnięcie jakie podejmowaliśmy, było związane z tym w jaki sposób oznaczyć dodatkowo to, co jest skierowane do publikacji przez Trybunał Konstytucyjny w tych przypadkach, w których orzeczenia wydawane są z udziałem tak zwanych dublerów. W pozostałym zakresie myślę, że to jest wytwarzani faktów, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości” – powiedział minister.