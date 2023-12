Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych stwierdza, że “Media publiczne nie były bytem idealnym”, jednak jej zdaniem “Postawienie spółek TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji to kolejne nielegalne działanie”.

Ocena prezydenta działań mających na celu przywrócenie ładu mediów publicznych

Zacznijmy od początku. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową na rok 2024. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nie zgadza się na przeznaczenie zapisanych w ustawie 3 mld zł na "nielegalnie przejęte media publiczne".

Następnie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę, że w związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych zadecydował o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskiego Radia i PAP.

Dziś Ignaczak-Bandych wyraża zdanie prezydenta po fakcie zawetowania ustawy okołobudżetowej: "To jest skandal, coś gorszącego, coś, co nie powinno w ogóle wydarzyć się w państwie demokratycznym. To nielegalne, niezgodne z prawem zawłaszczenie mediów, to jeszcze dodatkowo 3 mld zł na finansowanie nielegalnego działania obecnej władzy, taka była przede wszystkim motywacja pana prezydenta [dla weta - DGP]".

Prezydent najchętniej przywitałby ustawę o mediach publicznych

Szefowa Kancelarii Prezydenta powiedziała też: "Pan minister Sienkiewicz jest znany z przeszłości z różnych akcji, które niekoniecznie można byłoby nazwać zgodnymi z prawem, czy też takimi, które powinny mieć miejsce w demokratycznym państwie. Teraz działa dokładnie według takiego samego scenariusza".

Podkreśliła, że w celu zmian w mediach publicznych potrzebne jest przygotowanie projektu ustawy. Dodała, że media publiczne nie były "idealnym bytem", ale zaznaczyła, że to "nie usprawiedliwia takich działań".

"Zupełnie normalną drogą byłoby przygotowanie ustawy i pan prezydent też taką wolę deklarował. Nie chodzi tu o rewolucję, a takie działania podejmuje minister Sienkiewicz. Chodzi o działanie zgodne z prawem, demokratyczne, o przygotowanie wspólne ustawy i wprowadzenie jej w życie" – powiedziała prezydencka minister.