Projekt budżetu na rok 2024 zakłada wzrost PKB o 3 proc. w tym samym roku i 3,4 proc. w 2025 r. Wzrost PKB za rok 2023 wyliczono na poziomie 0,9 proc.

Umiarkowany optymizm ekonomiczny

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: "Perspektywy polskiej gospodarki na 2024 r. są umiarkowanie dobre. Po spowolnieniu w 2023 r. wywołanym wysoką inflacją i pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej na świecie, w 2024 r. nastąpi ożywienie - wzrost PKB przyspieszy do 3%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, wyraźnie dodatnia dynamika płac realnych, polepszenie nastrojów konsumentów oraz odłożone efekty niewielkiego złagodzenia polityki pieniężnej w br.".

Liczby, które wpływają na decyzje budżetowe

Na br. prognozowany jest spadek popytu krajowego o 1,3%, natomiast na kolejne lata prognozowany jest wzrost na poziomie odpowiednio: 3,2% w 2024 r., 3,3% w 2025 r., 3% w 2026 r. i 2,8% w 2027 r.

W przypadku spożycia prywatnego oczekiwany jest spadek o 0,9% w br., a następnie wzrost o 3,3% w 2024 r., 3,1% w 2025 r., 2,9% w 2026 r. i 2,8% w 2027 r.

Według prognoz budżetowych, nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się o 3,8% w 2023 r., o 4,4% w 2024 r., o 5,3% w 2025 r., o 4,6% w 2026 r. i o 3,7% w 2027 r.