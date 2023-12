W Senat przegłosował w piątek bez poprawek ustawę okołobudżetową na rok 2024 oraz nowelizację tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Obie ustawy trafią teraz do prezydenta do podpisu.

W piątek w Senacie odbyło się głosowanie nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Senat opowiedział się za jej przyjęciem bez poprawek. Teraz zostanie ona przekazana do podpisu prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawa okołobudżetowa na 2024 r., reguluje szereg kwestii związanych z prawidłową realizacją ustawy budżetowej, w tym kwestie zapewnienia prawidłowego finansowania niektórych zadań państwa.

W ustawie zawarte zostały przepisy dotyczące 30-proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które mają zapewnić wzrost wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 1,5 tys. zł. Dodatkowe zapisy służą także powiększeniu kwoty bazowej dla nauczycieli początkujących, aby oni również otrzymali podwyżki o 1,5 tys. zł.

Poza tym w ustawie zawarto regulacje, na mocy których samorządom zostaną przekazane 2,3 mld zł na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach. Samorządy otrzymają także subwencję rozwojową, na co przeznaczono 3,2 mld zł. Ma ona zostać podzielona w taki sposób, że w 60 proc. subwencja będzie dzielona z uwzględnieniem liczby mieszkańców, zaś w 40 proc. – z uwzględnieniem wpływów z PIT, liczonych na podstawie danych z 2021 r.

W ustawie znalazły się także rozwiązania, które umożliwiają przekazanie skarbowych papierów wartościowych różnym podmiotom – uczelniom, Funduszowi Reprywatyzacji, PKP, przedsiębiorstwom górniczym oraz mediom publicznym. W przypadku jednostek publicznej radiofonii i telewizji, możliwe byłoby przekazanie, wraz z kwotami na powiększenie kapitałów własnych, prawie 3 mld zł.

W ustawie znalazły się także zapisy umożliwiające przekazanie papierów wartościowych na polecenie premiera, w sytuacjach zagrażających funkcjonowaniu bezpieczeństwa państwa czy realizacji innych ważnych celów. Limit wartości obligacji w tym przypadku wynosi 12 mld zł.

Senat w piątek przyjął także bez poprawek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Ustawa ta ma na celu zwiększenie wynagrodzeń prokuratorów za 2023 r., aby wzrost płac tej grupy zawodowej był podobny jak wzrost płac sędziów. Koszt tej ustawy dla budżetu to ponad 240 mln zł. Ustawa ta również trafi do prezydenta do podpisu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

