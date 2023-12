Grupa Maspex podpisała umowę z Pernod Ricard, w wyniku której polska spółka stanie się właścicielem marki Becherovka oraz zakładu produkcyjnego wraz z magazynem w Karlovych Varach w Czechach, podała spółka. To 21. przejęcie firmy z Wadowic, w tym 12. za granicą.

"Becherovka umocni naszą pozycję w Czechach i na Słowacji. Obecnie to numer 2 w segmencie likierów ziołowych w Czechach. To co dla nas bardzo ważne - jest to marka z tradycjami, produkowana nieprzerwanie od 1807 r. Ma też duży potencjał - doskonale wpisuje się w rynkowe trendy min. zmiany profilu konsumpcji w kierunku napojów o niższej zawartości alkoholu, eksperymentowania ze smakami oraz premiumizacji - wybierania przez konsumentów produktów wysokiej jakości" - powiedział współwłaściciel i CEO Grupy Maspex Krzysztof Pawiński, cytowany w komunikacie.

Maspex Czech i Slovakia - Oddziały Grupy Maspex zostały założone w 1998 roku. Działalność obejmuje produkcję i sprzedaż soków, nektarów, napojów owocowych, lemoniad i napojów energetyzujących. Na terenie Czech spółka posiada zakład produkcyjny w miejscowości Veselí nad Lužnicí. Główne marki na rynku czeskim i słowackim to: Relax, Tiger, Dr Witt, Marka Original, River, Caprio oraz Kubik. Od 2020 roku spółka została też wyłącznym dystrybutorem herbat mrożonych Nestea. W 2022 r. nastąpiło rozszerzenie portfolio o marki alkoholowe pod brandem Żubrówka. Maspex jest liderem w kategorii soków, nektarów, napojów z markami Relax, Caprio i zajmuje też drugą pozycję na rynku produktów napojowych dla dzieci z brandem Kubik. W Czechach jest liderem napojów energetyzujących z brandem Tiger, a na Słowacji zajmuje trzecie miejsce w tym segmencie, przypomniano.

Maspex jest największą polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio prawie 70 marek, a jej produkty są obecne w ponad 70 krajach na całym świecie.

(ISBnews)